DÅRLIGE UTSIKTER: Barn født i verdens fattigste land har 50 ganger høyere sjanse for å dø enn barn som fødes inn i noen av verdens rikeste, viser ny rapport. Bildet viser et barn som kommer til verden i Sør-Sudan i 2014. Foto: JM LOPEZ / AFP

Høy dødelighet blant nyfødte i verdens fattigste land – én million dør dagen de blir født

Publisert: 21.02.18 00:53

UTENRIKS 2018-02-20T23:53:52Z

Hvert år dør 2,6 millioner barn før de har fylt én måned. Ifølge UNICEF er det enkle grep som skal til for at disse barna kan oppleve å vokse opp.

I ny en rapport publisert av organisasjonen tirsdag peker de på at barn født i fattige land har hele 50 ganger høyere sjanse for å dø, enn barn født i et rikt land.

De siste 25 årene har man sett store forbedringer når det kommer til eldre barns helse, men ifølge UNICEF-leder Henrietta Fore har man ikke sett en lignende forbedring når det kommer til dødelighet blant barn under én måned.

– Med tanke på at flesteparten av disse dødsfallene kan forebygges, er det tydelig at vi svikter verdens fattigste barn, sier Fore.

Én million dør dagen de blir født

Og forskjellene er store. I Pakistan – landet i verden med den høyeste dødsraten for nyfødte – dør 46 av 1000 barn før de har blitt en måned gamle. Dette tilsvarer nesten én av 20.

Til sammenligning har et barn født i Japan kun 1,1 prosent sjanse for å dø i løpet av side 28 første dager i live, ifølge rapporten.

På UNICEFs topp 10 liste over land med den høyeste risikoen ligger hele åtte av dem sør for Sahara. Rapporten beskriver at gravide kvinner i denne regionen har «en mye mindre sjanse til å få hjelp». Dette på grunn av fattigdom, konflikt og dårlig tilgang på helsehjelp.

– Hvert år dør 2,6 millioner nyfødte barn rundt om i verden før de har levd én måned. Én million av dem dør den dagen de blir født, sier Fore ifølge The Guardian .

2,6 millioner nyfødte i året tilsvarer nesten 7000 hver eneste dag.

– Vi vet at vi kunne reddet de aller fleste av disse barna med rimelige og gode helsetjenester for både mor og barn. Bare noen små steg fra oss kan hjelpe til å forsikre at disse barna tar de små første stegene i sine liv, forteller hun.

Mulig å forhindre

Ifølge UNICEF døde mer enn 80 prosent av babyene i 2016 av årsaker som kunne vært både forhindret og kurert.

På topplisten finner man både for tidlig fødsel, komplikasjoner under fødsel, og infeksjoner som blodforgiftning, hjernehinnebetennelse og lungebetennelse. Lignende årsaker, spesielt knyttet til komplikasjoner under fødselen, er en av hovedårsakene for dødfødsel, heter det i rapporten.

AFP gjengir historien om 18 år gamle Mary James fra Malawi .

Da hennes fødsel startet, måtte hun og søsteren legge ut på den lange reisen til helsesenteret til fots. Den lille gutten ble født svært liten og svak. James forteller at et overarbeidet personale gjorde så godt de kunne, men at livet til den lille gutten var over før det ble kveld.

– Det føltes ut som hjertet mitt skulle briste. Jeg hadde et navn til barnet, men han åpnet aldri øynene, fortalte James til UNICEF.

UNICEF argumenterer, i tillegg til bedre helsetjenester, for at tilgangen til næringsrik kost og rent vann også er avgjørende.

Rapporten peker på at dødelighet blant babyer og landets inntektsnivå er sterkt knyttet sammen. Land med et høyt inntektsnivå har i gjennomsnitt en dødelighetsrate (dødsfall per 1000 levendefødte barn red.anm.) på 3, mens land med dårlig økonomi lander på hele 27.

Halvert i Rwanda

Tilgangen på kvalifisert helsepersonell er også en avgjørende faktor. I Somalia , et av landene i verden der raten er svært høy og lander på 39, er det kun én lege, sykepleier eller jordmor per 10.000 innbyggere. Til sammenligning har vi, ifølge UNICEF, 218 godt kvalifiserte helsearbeidere per 10.000 innbyggere her til lands. Norge er i tillegg blant de ti landene i verden med lavest dødelighetsrate blant nyfødte.

Skillet mellom fattig og rik er så stort at barn født inn i fattige familier har hele 40 prosent større sjanse for å dø i løpet av sin første måned enn barn født inn i rike.

Den høye dødeligheten er imidlertid mulig å snu.

I Rwanda , et land som regnes som et fattig land på verdensbasis, klarte de å snu trenden. På 25 år har landet halvert dødeligheten blant nyfødte, og gikk fra en dødelighetsrate på 41 i 1990 til å lande på 17 i 2016.

Ifølge rapporten skyldes dette landets fokus på å forbedre helsetilbudet til sine innbyggere.

I løpet av februar vil UNICEF lansere en global kampanje, Every Child Alive, for å rette oppmerksomheten mot behovet for bedre behandling av nyfødte, gravide og jenter.