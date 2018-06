VINNER: Den konservative Ivan Duque vant presidentvalget i Colombia søndag. Foto: Fernando Vergara / AP / NTB scanpix

Duque vant presidentvalget i Colombia

NTB

Publisert: 18.06.18 00:44

UTENRIKS 2018-06-17T22:44:40Z

Konservative Ivan Duque vant over venstresidens Gustavo Petro og er dermed Colombias nye president, ifølge Reuters.

Da 97 prosent av stemmene var talt opp, hadde Duque 54 prosent mot Petros 42, ifølge Reuters .

Colombia gjennomførte søndag den andre runden av landets presidentvalg. Valget kan få store følger for fredsavtalen mellom myndighetene og FARC-geriljaen.

Valglokalene åpnet søndag morgen og stengte som planlagt klokken 23 norsk tid. Dette var den andre valgomgangen og sto mellom de to kandidatene som gikk videre fra første runde: den konservative Ivan Duque (41) og venstresidens Gustavo Petro (58).

De siste meningsmålingene før andre valgomgang har antydet at Duque ville dra seieren i land. Her hadde han en ledelse på mellom 6 og 15 prosentpoeng over Petro.

Ivan Duque tilhører det konservative partiet til tidligere president Alvaro Uribe, som var sterkt imot fredsavtalen.

Duque har gått til valg på at han vil omskrive fredsavtalen som han mener var altfor forsonlig overfor FARC. Det vekker frykt for at 7.000 demobiliserte geriljamedlemmer kunne slutte seg til mindre væpnede grupper.

Han har også lovet å slå hardt ned på venstregeriljaen ELN og andre væpnede grupper som fortsatt er aktive.

Gustavo Petro på sin side støtter fredsavtalen og har vært opptatt av at fredsprosessen må fortsette. Han lovet også sterkere støtte til utdanning og et økonomisk skifte bort fra olje mot landbruk. Han lovet også kamp mot korrupsjon.