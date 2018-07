NY JOBB: Jeremy Hunt ble utnevnt til britisk utenriksminister av Theresa May mandag kveld. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Jeremy Hunt utnevnt til britisk utenriksminister

Publisert: 09.07.18 22:19

UTENRIKS 2018-07-09T20:19:59Z

Helseminister Jeremy Hunt ble mandag kveld utnevnt til britisk utenriksminister, etter Boris Johnsons avgang.

Hunt har vært britisk helseminister siden 2012.

I brexit-avstemningen i 2016 var han på David Cameron og Theresa Mays side. Han kjempet da for at Storbritannia skulle bli i EU.

På motsatt banehalvdel sto Boris Johnson og Michael Gove.

EU-forkjemper

Etter at brexit-tapet var klart, spekulerte Hunt i at britene burde få lov å stemme på nytt over det endelige avtaleutkastet. Dette slo han fra senere fra seg.

Hunt vil få en sentral rolle i EU-forhandlingene. Etter planen skal Storbritannia forlate unionen i senest i løpet av mars 2019.

Med seg på laget i utenriksdepartementet får han den nyutnevnte brexit-ministeren Dominic Raab og handelsminister Liam Fox. Sammen utgjør trekløveret toppen i en oppsplittet britisk utenrikstjeneste.

Boris-trøbbel

Utnevnelsen av Hunt kom etter Boris Johnsons avgang. Han gikk i strupen på sin tidligere sjef Theresa May, og mente hennes myke brexit-kompromiss kunne gi Storbritannia tilnærmet kolonistatus under EU etter 2019.

Dette skrev Johnson i sitt avskjedsbrev.

May på sin side skrev at hun var trist og overrasket over Johnsons oppsigelse.

Hunts erstatter i helsedepartementet er allerede utnevnt. Det blir tidligere kulturminister Matt Hancock. Hans erstatter igjen blir Jeremy Wright.