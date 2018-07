1 av 5 Handout / Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Minst 12 omkommet etter fergeforlis i Indonesia

Publisert: 03.07.18 19:35

UTENRIKS 2018-07-03T17:35:55Z

Over 100 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter at en ferge har gått på grunn utenfor kysten av Indonesia tirsdag formiddag.

To barn skal være blant de omkomne etter ulykken utenfor den indonesiske øya Sulawesi, der 12 personer så langt er bekreftet døde.

Dramatiske bilder fra ulykken viser passasjerer som klamrer seg fast til dekket på fergen, mens de venter på hjelp.

En talsmann for politiet i Sulawesi, Dicky Sondani, sier til AP at det var 139 registerte passasjerer om bord på fergen KM Lestari. Foreløpig er over 100 mennesker savnet.

Fergen skal ha vært omtrent 200 meter fra kysten da den begynte å synke. Ifølge indonesiske myndigheter kjørte kapteinen båten på grunn i et forsøk på å redde liv, skriver AP.

Fortsatt pågår det redningsarbeid, og både politi, hæren og redningsmannskaper er involvert.

Forliset kommer samme dag som myndighetene avslutter søket etter de 164 menneskene som fortsatt er savnet og antatt døde, etter at en ferge sank på Tobasjøen på Sumatra for to uker siden.