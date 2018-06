ERKJENNER TAP: Muharrem Ince (CHP) holder en pressekonferanse ved partikontoret i Ankara dagen etter han tapte presidentvalget mot Erdogan. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Tapte mot Erdogan – advarer mot enmannsstyre

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 25.06.18

2018-06-25

ANKARA (VG) Opposisjonens Muharrem Ince (54) er bekymret for Tyrkias fremtid. Demokratiet er over, mener han.

– Erdogans nye regime er en stor fare for Tyrkia . Landet har kuttet sitt bånd til demokratiet og det parlamentariske systemet. Fra nå av er dette et enmannsstyre. Vi er bekymret for fremtiden, men vil fortsette å kjempe.

Det sier Muharrem Ince (54) under en pressekonferanse ved partikontoret til Tyrkias største opposisjonsparti CHP mandag formiddag.

Ince endte som nummer to i det omstridte tyrkiske presidentvalget, med 30,6 prosent av stemmene. Recep Tayyip Erdogan (64) fra partiet AKP, Tyrkias leder gjennom 15 år, ble gjenvalgt med 52,6 prosent. Den tyrkiske opposisjonen later til å ha godkjent nederlaget, og har hverken fremsatt store klager eller manet til protester.

Norsktyrkere sa ja til Erdogan

Erdogan blir den mektigste presidenten i Tyrkias historie. En grunnlovsendring som nå trer i kraft gir Erdogan utøvende makt, stor kontroll over lovgivende makt og stor påvirkning på dømmende makt.

Tyrkere i utlandet, med noen få unntak, bidro til å få Erdogan gjenvalgt. I Norge stemte 56,2 prosent av norsktyrkerne på Erdogan, mens 24 prosent stemte på Ince og 15,3 prosent på den fengslede Selahattin Demirtas fra prokurdiske HDP .

Åpner for ny presidentkamp

Det er dagen derpå for Ince, opposisjonen og om lag halve befolkningen som ikke stemte på flere år til Erdogans styre. Men den 54 år gamle fysikklæreren og CHP-parlamentarikeren fremstår ikke som noen slagen mann. Han starter derimot pressekonferansen med å sende statskanalen TRT på gangen, med begrunnelsen at den ikke hadde dekket valgkampen hans.

– Jeg fikk 15 millioner stemmer. Mitt neste mål er å doble disse. Jeg setter i gang jobben nå, frem mot det neste valget. Vår kamp vil fortsette til Tyrkia blir gitt tilbake til folket, sier Ince.

Neste presidentvalg i Tyrkia vil bli først i 2023.

Ut mot påstander: «Ingen har truet meg»

Gjennom natten verserte det en rekke meldinger i sosiale medier om at Ince og andre opposisjonskandidater var blitt truet til å akseptere valgresultatet og å holde tyst. Ince avviste dette.

– Konspirasjonsteoriene i sosiale medier er usanne. Jeg er ikke blitt truet. Ingen kan true meg.

Søndagens kombinerte parlaments- og presidentvalget ble holdt under unntakstilstand der opposisjonelle sitter fengslet og den kritiske pressen er kneblet . Under valgdagen kom det rapporter om mulig valgfusk, boikotting av valgobservatører og angrep på opposisjonen .

Godkjenner valgresultatet

– Valget var urettferdig. Det ble tilsmusset av blod, sa Ince og refererte til drapet på en Iyi Partipolitiker i Erzurum.

Underveis i opptellingen av stemmene søndag kveld hevdet CHP at de løpende tallene var manipulerte. Men mandag sier Ince at partiets egne utregninger stemmer overens med det endelige resultatet til Den tyrkiske valgkommisjonen YSK.

– Det kan være at de stjal stemmer, men stjal de ti millioner stemmer? Neppe. Jeg aksepterer resultatet, sier Ince.

Han satte derimot spørsmålstegn ved hvordan Erdogan klarte å få majoriteten av stemmene, ettersom 48,6 prosent sa nei til å gi presidenten mer makt ved fjorårets folkeavstemning.

Et splittet Tyrkia

Nok en gang har et tyrkisk valg vist hvor delt befolkningen er; de som elsker og de som hater Erdogan .

– Tyrkia er nå mer splittet en noen gang. Kan dette bli farlig? spør VG under pressekonferansen.

– Tyrkia kan ikke være splittet. Det er bare én sannhet fra Erdogans seierstale: Vi har den høyeste valgdeltagelsen i Europa. Ingen kan belære oss om demokrati, svarer Ince.

Vil ikke kommentere lederverv

Ince gjennomførte 107 valgkampmøter på 51 dager i 64 byer. Han trakk så mange mennesker at han ble sammenlignet med en rockestjerne . Dette står i grell kontrast til bleke portrettet som males av CHPs egentlige leder, Kemal Kilicdaroglu (69).

Ince har forsøkt før, men kanskje dette er tiden for å overta ledervervet? Han ville ikke svare på slike spørsmål fra pressen mandag.