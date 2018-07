GOD TONE: Etiopias statsminister Abiy Ahmed og Eritreas president Isaias Afwerki har kommet frem til en avtale som vil normalisere forholdet mellom de to nabolandene. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Historisk fredsavtale mellom Etiopia og Eritrea

Publisert: 09.07.18 14:48

Eritrea og Etiopia satte mandag punktum for en av Afrikas lengstvarende konflikter.

Landene har vært i konflikt om landegrenser siden 1998. Krigshandlingene mellom landene ble avsluttet i 2000, men konflikten har aldri fått sitt punktum.

– Vi har blitt enig om at flyselskap skal starte å operere mellom landene, havner vil åpne for hverandre, innbyggerne skal kunne bevege seg mellom landene og ambassadene vil åpne, sa Abiy på middagen som markerte avtalen, melder Al Jazeera .

Etiopia har motsatt seg avtalen, som de har ment at ga Eritrea kontroll over flere viktige områder. Med fredsavtalen gir Etiopia fra seg landeområder som har vært under okkupasjon siden krigen.

Fredsavtalene er et resultat av valget i Etiopia fra april, hvor den reformvennlige etiopiske statsministeren Abiy Ahmed ble valgt. Ahmed ga i juni full støtte til en fredsavtale fra 2000, en som gjorde slutt på krigshandlinger som da hadde tatt titusener av liv, melder NTB .

Landene gjenoppretter med dette diplomatiske bånd, samtidig kan innbyggerne besøke sine naboland og fly- og skipstrafikken mellom landene gjenopptas.