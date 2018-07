Distriktssjef til VG: – Den sjette gutten er ute av grotten

MAE SAI (VG) En sjette person er hentet ut av grotten, og ytterligere to skal hentes ut i løpet av dagen, får VG opplyst av distriktssjefen. De fem siste hentes ut tirsdag.

To ulike kilder, en leder i spesialstyrkene og distriktssjefen i Mae Sai, sier nå til VG at den sjette gutten er ute av Tham Luang Nang Non-grotten, hvor et fotballag har vært innesperret siden 23. juni .

De første fire ble hentet ut da redningsaksjonen startet for fullt søndag. Like over klokken 12.00 norsk tid mandag, meldte den thailandske marinen at de hadde hentet ut ytterligere én person.

En liten time senere får VG opplyst at den sjette gutten er ute av grotten.

– Skal hente ut flere

Mandagens redningsaksjon startet klokken 06.00 norsk tid , og pågår fortsatt for fullt. Ifølge distriktssjef Somsak Kanakham er planen at ytterligere to skal hentes ut i dag, og at de siste fem hentes ut onsdag.

Kanakham sier til VG at han har snakket med foreldrene til guttene, som oppholder seg ved grotten.

– De er glade og spente på å få se barna sine igjen, Kanakham.

Bruker samme dykkere

Fotballaget består av 12 gutter, i alderen elleve til 16 år, og en 25 år gammel trener. Det er fremdeles ikke kjent hvem som har blitt reddet ut av grotten.

Det er de samme dykkerne som reddet ut fire personer søndag, som deltar i dagens redningsaksjon.

Under en pressekonferanse i formiddag opplyste provinsguvernør Narongsak Osatanakorn, som leder redningsoperasjonen, at de har satt inn mer redningspersonell. Han forventer at dag to av redningsaksjonen kommer til å ta kortere tid.

Skulle utforske grottene

Det var lørdag for drøye to uker siden at guttene og treneren skulle utforske Tham Luang Nang Non-grotten. Som følge av det kraftige regnværet, ble de i stedet fanget inne i det 10 kilometer lange grottesystemet.

Etter en omfattende leteaksjon, uten noen livstegn fra de savnede, ble fotballaget funnet av to britiske dykkere forrige mandag. Da de ble funnet, skal en av guttene ha bekreftet at alle 13 var til stede og i live.