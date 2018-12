STORT TAP: Kanskje det er sånn Mark Zuckerberg føler seg når han ser at han har tapt 18,7 milliarder dollar det siste året? Foto: Leah Millis / REUTERS

Disse rike tapte mest i 2018

For mange av de rikeste i verden ble 2018 et tungt år. Likevel har de til salt i grøten, og vel så det.

Det viser tall Svenska Dagbladet har samlet.

Mark Zucerberg, mannen bak Facebook , er med på listen. Han startet det sosiale nettverket i 2004, og har siden vokst til å bli den mest populære sosiale medier-plattformen med over 1,5 milliarder brukere.

Likevel var ikke 2018 noe å rope hurra for for Zuckerberg: Facebooks aksjekurs sank med 19 prosent, og 34-åringen fra New York tapte rundt 19 millioner dollar.

Formuen hans når han er på vei inn i 2019? «Bare» 52,5 milliarder dollar ...

Men det er ikke bare Zuckerberg som har hatt en nedgang i økonomien de siste 12 månedene:

* Amancio Ortega grunnla den spanske tekstil- og konfeksjonskonsernet Inditex i 1985. Inditex eier blant annet Zara, Massimo Dutti og Pull and Bear, og har sitt hovedkvarter i Galicia. Aksjefallet til Inditex det siste året gjør at Ortegas har tapt 16,2 milliarder dollar. Han har nå har 59,6 milliarder dollar på bok.

* Kineseren Ma Huateng er administrerende direktør i IT-selskapet Tencent. Aksjene til selskapet har rast med en fjerdedel i 2018, noe som betyr at formuen hans sank fra 45,2 til 35,1 milliarder dollar.

* Carlos Slim Helu er konsernsjef for mobiloperatøren America Movil, som er mest kjent i Latin-Amerika. Etter et tungt år med en sterkere amerikansk dollar, som gjør at mobiloperatørens verdi synker, har Helu tapt 9,3 milliarder dollar de siste drøye 12 månedene. Likevel har han en formue på 56,8 milliarder dollar ...

Flere som har tjent flesk

Det er likevel på inntektstoppen som også har håvet inn store summer i 2018:

* Jeff Bezos, grunnlegger av det amerikanske Amazon.com, solgte sitt IT-selskap til India og Tyrkia og økte formuen i 2018 med 27,9 milliarder dollar. Nå er hans totale formue på svimlende 126,2 milliarder dollar. Forbes plasserer ham på 1. plass over de rikeste i verden, med drøye 35 milliarder dollar mer enn Bill Gates på 2. plass.

* Tadashi Yanai er administrerende direktør for det japanske kleskonsernet Fast Retailing, som blant annet har datterselskapet Uniqlo under vingene. Aksjene har steget betraktelig dette året, takket være enormt bra salg i hele verden. Uniqlos internasjonale inntekter overstiger for første gang dette året de japanske, og med en økning på 8 milliarder dollar dette året, sitter Yanai nå med en formue på 27,1 milliarder dollar.

* Administrerende direktør i Russlands største oljeselskap og landets største oljeprodusent Vagit Alekperov har hatt et godt 2018. Takket være prisøkning på olje og gass, samt en svakere russisk rubel, har han økt formuen med 4,6 milliarder dollar, til en samlet 19,5 milliarder dollar.

* Rupert Murdoch eier Wall Street Journal og New York Post gjennom foretaket News Corporation. Med det kommer det også en solid formue, og et solid 2018. Men det var hans andre konsern, 21st Century Fox, som gjorde at han satte igjen med 4,6 milliarder dollar i pluss. Totalt er formuen hans på 19,3 milliarder dollar.