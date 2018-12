DREPT: Dette skal være åstedet hvor de to skandinaviske studievenninnene ble drept mandag i fjellene i Marokko. Etterforskere har sperret av området for undersøkelser. Foto: 2M.ma

Kilde til VG: Totalt tre mistenkte arrestert i Marokko

2018-12-18

ISTANBUL (VG) Ytterligere to marokkanske menn er blitt arrestert i Marokko, mistenkt for å ha drept norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.12.18 14:04 Oppdatert: 18.12.18 15:32

SISTE! Tirsdag ettermiddag arresterte politiet i Marokko to lokale menn i Marrakech, som er mistenkt for drapene. Det melder en kilde med innsikt i etterforskningen til VG.

Tidligere tirsdag ble én mann arrestert . Dermed er totalt tre marokkanske menn mistenkt og anholdt i saken.

Marokkos svar på FBI, BCIJ, leder etterforskningen, noe som kan indikere at saken berører ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Studievenninnene Maren og Louisa ble mandag funnet døde i fjellområdet rundt Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, med kuttskader på halsen. De to var på ryggsekkferie i Marokko.

Marokkanske myndigheter: Kan være fire involverte

Tirsdag formiddag snakket VG med en myndighetsperson på høyeste hold i Marokko. Vedkommende sa at de mistenker fire lokale menn for å ha vært involvert i dobbeltdrapet, og at arrestasjonene ville komme raskt.

– Den ene mistenkte ble arrestert klokken 05 tirsdag morgen i Marrakech. I politiavhør indikerte han at det er tre andre involverte. Alle er identifiserte, og politiet leter etter dem. Innen 24 timer vil de trolig være arrestert, sier myndighetspersonen.

Vedkommende vil ikke kommentere om dette betyr at mistenkte erkjenner straffskyld.

Alle mistenkte marokkanske menn

Myndighetspersonen er overbevist om at det har skjedd en kriminell handling. Kilden deler ny informasjon fra etterforskningen:

– Den arresterte personen er en marokkansk mann. Etter gjerningen forsøkte han å rømme, og ble anholdt i Marrakech.

De øvrige mistenkte skal også være marokkanske menn, oppgir myndighetspersonen.

Den første pågrepne er fra Marrakech, mens de andre mistenkte skal være fra havnebyen Safi.

VG har tidligere skrevet at de mistenkte skal ha campet like ved der de to kvinnene hadde slått leir. Øyenvitner har fortalt politiet at de så mennene forlate området rundt klokken 03 natten før kvinnene ble funnet.

– Etterforskningen vil vise om det er snakk om en kriminell bande og om de hadde planlagt drapene. Etterforskerne vil avdekke motiver og detaljer, sier kilden.

Vedkommende vil ikke si om mistenkte er kjenninger av politiet.

All informasjon fra etterforskningen deles med den norske og danske ambassaden, samt tilreisende politifolk fra ofrenes land.

«Marokko er et fredelig land»

– Dette er en sjelden hendelse, og ikke noe som er typisk for Marokko. Det kunne ha skjedd i Norge, i Spania, i USA – overalt. Det viktigste er at etterforskningen pågår med full styrke og avdekker alle detaljer, sier kilden.

Det norske utenriksdepartementet anser Marokko som en «problemfri» destinasjon, og landet ble nylig rangert som land nummer 132 på en indeks over verdens mest farlige land, der Afghanistan innehar førsteplass.

– Marokko er et fredelig land. Vi har hatt få angrep mot turister, sier myndighetspersonen.

– Tror du hendelsen vil påvirke turismen?

– Marokko får nesten ti millioner turister hvert år. Én hendelse vil ikke endre dette. Men vi tar hendelsen svært alvorlig. Det beviser vi ved at vi allerede har arrestert mistenkte i saken, svarer kilden.