FUNNET DREPT: En person skal være pågrepet etter å ha lovpriset drapene på Maren og Louisa på Facebook. Dette bildet er tatt ved åstedet i Atlasfjellene. Foto: ChoufTV

Doktorgradsstudent pågrepet i Marokko: Skal ha lovpriset dobbeltdrapet

UTENRIKS 2018-12-22T17:04:50Z

I sosiale medier skal doktorgradsstudenten ha uttrykt støtte til dobbeltdrapet i Atlasfjellene i Marokko. Nå er mannen pågrepet.

Publisert: 22.12.18 18:04 Oppdatert: 22.12.18 18:48

Det opplyser en kilde med innsikt i den marokkanske etterforskningen til VG.

Mannen, som skal være fra turistbyen Agadir, ble pågrepet etter at han skal ha lovpriset dobbeltdrapet på Facebook og måten det ble begått på.

Ifølge nettavisen Barlamane.com skal den pågrepne være 22 år.

Drapene etterforskes som en terrorhandling . I en video publisert på Twitter sverger de fire mennene som er mistenkt for drapene troskap til IS.

Torsdag og fredag denne uken ble ni personer pågrepet for deres angivelige tilknytning til de fire mennene som skal ha drept Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) i Atlas-fjellene. En video, som angivelig skal vise drapet på en av kvinnene, har de siste dagene sirkulert på sosiale medier.

Mener videoen er ekte

Videoen som knyttes til drapene, er etter all sannsynlighet ekte, fastslo både Kripos og danske Politiets Efterretningstjeneste fredag.

Blant de mange tusen støtteerklæringene fra marokkanere og nordmenn, florer også denne drapsvideoen i ulike kommentarfelt og forumer. Kripos jobbet fortsatt med å hindre spredning av videoen.

Lørdag møtte norskmarokkanere opp ved Oslo domkirke for å minnes de to drepte kvinnene. En av dem, Maria Adam (42), brøt sammen i gråt . Fredag kveld samlet nærmere 500 personer seg i fakkeltog på Bryne for å markere avstand til dobbeltdrapet.

Markering i Marokko

Lørdag morgen møtte flere hundre mennesker opp med blomster og lys for å fordømme drapene og vise sin solidaritet med de to ofrenes familier i den lille landsbyen Imlil utenfor Marrakech, skriver NTB.

I markeringen deltok representanter fra det sivile samfunn, samt fra regionens turistsektor.

Det ble også arrangert et fakkeltog på Bryne, som er den avdøde Maren uelands hjemby.

NTB skriver også at det var støttemarkeringer utenfor Norges og Danmarks ambassader i Rabat på lørdag.