Redaktøren Erdogan frykter: Kuppet var et «falskt flagg»

Abdullah Bozkurt er etterlyst i Tyrkia og stemplet som en kuppmaker og terrorist. Selv mener han at president Recep Tayyip Erdogan trakk i trådene under kuppforsøket.

Noen timer før midnatt den 15. juli 2016 rykker soldater i stridsvogner ut i den tyrkiske millionbyen Istanbul og i hovedstaden Ankara. Jagerfly bryter lydmuren så det høres ut som om byene utsettes for et bombeangrep.

Et kuppforsøk er i gang . Frykt og kaos råder. Pressen hiver seg rundt for å forsøke å forstå hva som er i ferd med å skje.

Men en av landets mest profilerte journalister, Abdullah Bozkurt, får det ikke med seg. Han er hundrevis av kilometer unna, og jobber i hagen sin i feriehuset sitt ved kysten, da sønnen kommer løpende for å fortelle om skremmende nyheter på TV.

– Jeg skjønte alvoret umiddelbart. I de foregående ukene ble faren for et kuppforsøk ofte diskutert. Dette var noe journalister, diplomater og politikere fra alle partier, også regjeringspartiet, pratet om, forteller Bozkurt.

Knyttet til Fethullah Gülen

Tolv dager senere flyktet han selv fra Tyrkia , og har fått politisk asyl i Sverige. I hjemlandet anklages han for å være knyttet til kuppmakerne. På en etterlystplakat som minner om en den typen man ser i Westernfilmer, sendt ut av det statlige nyhetsbyrået Anadolu, omtales han som en rømling på flukt fra loven.

– Kjente du til kuppforsøket, og hadde du noen rolle i det?

– Nei. Når jeg ser slike plakater, eller blir truet på livet under debatter på tyrkisk TV, så må jeg bare le. Men det er alvorlig. Det er et forsøk på å tvinge meg til taushet.

– Men du kan knyttes til Fethullah Gülen, mannen Erdogan mener planla kuppforsøket?

– Ja, jeg støtter Gülens tanker og ideologi, jeg har møtt ham i USA, og jeg har jobbet for en avis tilknyttet hans bevegelse. Men Gülen er en gammel mann med sviktende helse, og både han og hans bevegelse brukes som syndebukker.

Mener Erdogan visste om kuppet

Bozkurt var redaktør i avisen Today’s Zaman, den engelskspråklige versjonen av det som for noen år tilbake var Tyrkias største avis. Eierne av mediehuset Zaman hadde åpne, tette bånd til Gülen-bevegelsen, den islamske bevegelsen som lenge samarbeidet med president Erdogan og hans parti AKP.

I dag er Gülen-tilhengerne en utstøtt gruppe. Flere hundre tusen er enten fengslet eller fjernet fra sine jobber, eller lever på flukt i andre land .

Erdogan-regjeringen har definert hele bevegelsen som terrorister, og omtaler dem som FETÖ – Fethullahs terrororganisasjon. Bozkurt vedgår at noen av Gülens tilhengere deltok i det kaotiske kuppforsøket, men han at mener ansvaret ligger et helt annet sted.

– Jeg er helt sikker på at hele kuppforsøket var et «falskt flagg» – en aksjon som egentlig var noe annet enn den utga seg som. Erdogans mest betrodde menn i etterretningstjenesten og militæret visste på forhånd hva som skulle skje.

Samarbeidet med Erdogan

Han mener det er tre grunner til at Erdogan ønsket et kuppforsøk: Det ville gjøre det mulig å fjerne generaler som motsatte seg en invasjon i Syria ; det rettferdiggjorde en massiv utrenskning av alle motstandere i statsapparatet; og det gjorde det mulig å innføre et omstridt presidentsystem .

Erdogan har gang på gang avvist slike påstander om et «kontrollert kupp» . Han mener Gülen-bevegelsen hadde etablert seg som en «parallell stat», som forsøkte å ta over Tyrkia.

GÜLEN OG KUPPET Natt til lørdag 16. juli 2016 innledet en fraksjon fra det tyrkiske forsvaret et kuppforsøk mot president Recep Tayyip Erdogan.

Kuppet fremsto dårlig koordinert og kaotisk, og mislyktes etter at Erdogans tilhengere tok til gatene. Over 270 mennesker mistet livet.

Erdogan har lagt skylden for kuppet på bevegelsen til imamen Fethullah Gülen, som oppholder seg i USA. Gülen avviser anklagene.

Gülen-bevegelsen og Erdogans AKP var først allierte, og samarbeidet for å svekke militæret. Så endte de selv i maktkamp.

Den religiøse og sosiale Gülen-bevegelsen, som kaller seg selv Hizmet (tjeneste), er satt på myndighetenes terrorliste under navnet FETÖ.

Gülens tilhengere er utsatt for en omfattende utrenskning og forfølgelse i Tyrkia i etterkant av kuppforsøket. (Kilder: Wikipedia og NTB)

Frem til 2013 samarbeidet de to bevegelsene, men i dag sier Erdogan at han ble lurt av gülenistene. Bozkurt snur argumentet på hodet:

– Det var vi som ble lurt. Det er sant at vår bevegelse hjalp AKP under de første årene deres ved makten, da vi trodde at de var en positiv kraft for utvikling og tettere bånd til EU. Avisen jeg jobbet for hyllet Erdogan-regjeringen i mange år. I ettertid er det lett å se at vi tok feil.

Avisen ble stengt

Da maktkampen blusset opp og Zaman begynte å kritisere Erdogan, ble det tatt grep for å kneble avisen. Det endte i en brutal politiaksjon , og Zaman ble lagt under statlig administrasjon i mars 2016, fire måneder før kuppforsøket.

– Jeg var en av de første som ble sparket da avisen ble overtatt av regjeringen, for jeg hadde skrevet kritisk om Erdogan og ble oppfattet som en trussel.

– Blant andre opposisjonelle i Tyrkia er det liten sympati for det Gülen-bevegelsen opplever. Mange mener dere får som fortjent. Hvorfor er det slik tror du?

– Fordi Erdogan demoniserte Gülen-bevegelsen gjennom en voldsom kampanje over flere år. Han følger prinsippet «splitt og hersk». Én dag er det de kurdiske partiene som er fienden, en annen dag er det Gülen-bevegelsen. Akkurat nå vender han skytset mot venstresiden som arrangerte Gezi-protestene . Målet er total makt og immunitet mot enorme korrupsjonsanklager, svarer Bozkurt.

I Sverige driver Bozkurt Stockholm Center for Freedom . Nettstedet setter søkelys på overgrep mot menneskerettene i Tyrkia, men oppfattes samtidig som et talerør for Gülen-bevegelsen.

– Vi er ikke eid av Gülen-bevegelsen, og vi jobber ikke på dens vegne. Men personlig er vi som jobber der tilhengere av Gülen.

– Hva er Gülen-bevegelsens agenda, nå som dere er presset ut av Tyrkia?

– Bevegelsen kan vokse i andre land, men jeg uttaler meg ikke på dens vegne. Som journalist er målet å kartlegge og formidle hva som skjer i Tyrkia.

– Kan du vende tilbake til Tyrkia noen gang?

– Ikke så lenge Erdogan er ved makten. Jeg tror den økonomiske krisen og dype splittelsen i folket vil føre til hans avgang. Men det kan bli en blodig konflikt før det skjer.