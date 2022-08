FANGET PÅ FERIEØY: Turister på Hainan kommer seg ikke fra øyen etter at myndighetene besluttet full nedstenging. Bildet er fra stranden i Sanya-bukten høsten 2020.

Nedstengt etter coronautbrudd – 80.000 turister strandet i kinesisk ferieparadis

Rundt 80.000 turister er strandet på den populære ferieøyen Hainan etter at kinesiske myndigheter innførte nedstenging.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skjer etter et coronautbrudd på øyen som omtales som Kinas svar på Hawaii.

All offentlig trafikk har kjøreforbud og folks bevegelsesmuligheter er begrenset fra om morgenen av søndag 7. august, skriver CNN.

Strandede turister er påkrevd å bli værende i syv dager og være coronafriske i de fem siste før avreise. Oppholdet kan dermed bli betydelig lenger for uheldige som blir smittet.

Over 80 prosent av flyene som skulle ta av fra byen Sanya søndag er kansellerte. Også alle tog fra Sanya er innstilte, opplyser TV-kanalen CCTV lørdag.

Aktiver kart

Risikosoner

CNN skriver at myndighetene på Sanya innrømmer at nedstengningen rammer turistene. I en pressekonferanse lørdag ble det understreket at de jobber på spreng for å lette problemene som måtte oppstå for reisende.

Turister som nå ikke kan forlate øyen blir tilbudt halv pris på hotellene.

Resortbyen Sanya er nå inndelt i høy og medium risikosoner, opplyser lokale myndigheter til CNN. Byen i sin helhet blir beskrevet å være under «statisk styre», et begrep som brukes for å beskrive nedstenging.

NULL-CORONA-VISJON: Coronatesting i Beijing 5. august.

Sanya ligger på sørenden av Hainan. Mellom 1. august og midnatt lørdag 6. august ble det registrert 827 coronatilfeller. Dette gjør utbruddet til det mest alvorlige i Kina som rapporterte 736 coronatilfeller den dagen.

Det skal være omikron BA. 5.13-varianten som dominerer utbruddet. Kinesiske myndigheter mener spredningen skyldes import av sjømat i Yazhou fiskehavn på øyen.

MASSIV CORONATESTING: Her i Beijing på fastlands-Kina.

Provinsmyndighetene i Hainan kunngjorde lørdag at provinsens 10 millioner innbyggere må gjennomføre nukleinsyretesting. Dette er fordi coronatilfeller også har blitt rapportert i andre deler av øyen.

Byen Danzhou i en annen del av Hainan kunngjorde delvis nedstengingstiltak for sine én million innbyggere lørdag. Sønadag innførte myndighetene i byen Qinghai en rekke tiltak.

Dette skjer mens kinesisk økonomi allerede sliter under stormaktens «null-Covid»-politikk.

Kinas mål er å undertrykke smittespredningen gjennom nedstenginger, massetesting og tøffe grensekontroller.

Se video: Corona-isolert under OL: – Føles som en science fiction-film