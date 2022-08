POLITIAKSJON: Flere dusin med FBI-agenter troppet opp ved ferieboligen til Trump natt til tirsdag.

Medie: Ransakingen av Trumps luksusbolig var basert på tips fra en informant

FBI hadde opplysninger om hvor de kunne finne hemmelighetsstemplede dokumenter i Mar-a-Lago, opplyser to anonyme kilder til magasinet Newsweek.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til tirsdag norsk tid sa Donald Trump at luksusboligen hans Mar-a-lago i Florida var blitt ransaket av en stor gruppe FBI-agenter.

Flere amerikanske medier var kjapt ute med å melde at FBI hadde fått en ransakelsesordre for å finne hemmeligstemplede dokumenter som Trump skal ha beholdt fra presidentperioden.

Onsdag skriver Newsweek at ransakelsesordren i stor grad var basert på tips fra en informant, som skal ha visst nøyaktig hvilke dokumenter det var snakk om, samt hvor de befant seg i ekspresidentens luksusleilighet.

Hverken FBI eller andre kilder har bekreftet dette. Magasinet baserer seg på opplysninger fra to anonyme kilder som skal ha kjennskap til saken.

GOLFET: Trump har tilbrakt mye tid i Florida etter han gikk av som president. Tirsdag befant han seg derimot på golfklubben sin i New Jersey.

Ekspresidenten selv befant seg på golfklubben sin i New Jersey da ransakingen fant sted.

Trump-advokat Lindsey Halligan var imidlertid til stede, og har i ettertid bekreftet at FBI tok for seg tre rom under ransakingen: et soverom, et kontor og et lagerrom.

Dette tyder på at FBI visste hvor de skulle lete, ifølge Newsweek.

Skal ha revet i stykker dokumenter

Det amerikanske arkivverket bekreftet i februar at Trump tok med seg en rekke dokumenter til Mar-a-lago da han forlot Det hvite hus i fjor, og at noe av det var hemmeligstemplet.

Ifølge amerikansk lov kan det være straffbart å fjerne offentlige dokumenter fra Det hvite hus.

Trump skal også ha revet i stykker flere dokumenter som måtte tapes sammen i ettertid, ifølge det amerikanske arkivverket.

Dette skjedde en måned etter at komiteen som gransker kongress-stormingen 6. januar 2021 fikk tillatelse til å gå gjennom alle dokumentene fra Trumps tid som president.

Da hadde Trump lengre tid forsøkt å rettslig hindre 6. januar-komiteen å få tilgang til dokumenter fra Nasjonalarkivet.

Trumps advokater har på sin side hevdet at han har levert inn de dokumentene som har blitt avkrevd.

Måtte stille til avhør

Ransakingen av ferieboligen er ikke det eneste ekspresidenten har hatt å bryne seg på den siste tiden.

Onsdag måtte Trump stille til avhør hos statsadvokaten i New York, i forbindelse med en pågående sivil etterforskning rundt hans forretningsvirksomheter.

Saken går ut på at han anklages for å ha oppgitt feil verdi på eiendommer for å oppnå fordeler i forbindelse med lån, skatter og forsikringer. Det er altså noe som skjer parallelt med ransakingen i Mar-a-lago.

«HEKSEJAKT»: Trump omtaler de pågående etterforskningene som en «heksejakt». Flere av støttespillerne hans troppet opp utenfor Mar-a-lago etter ransakingen.

Ekspresidenten skal ha nektet å delta under avhøret:

– Jeg avslo å svare på spørsmål slik enhver borger har rett til ifølge den amerikanske grunnloven, sa Trump i en uttalelse, ifølge Reuters.

FBI har også etterforsket Trumps rolle i stormingen av Kongressen i januar 2021 over lang tid. I tillegg etterforskes han blant annet i Georgia for angivelige forsøk på å endre valgresultatet i 2020.

