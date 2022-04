Russlands president Vladimir Putin - her avbildet under besøket av FNs generalsekretær Antonio Guterres i Moskva tirsdag.

Tror at Putin vil erklære krig 9. mai: − Må erstatte drepte soldater

Vladimir Putin (69) snakker hele tiden om «den militære spesialoperasjonen» i Ukraina. Men nå kan han bli tvunget til å erklære krig, tror Storbritannias forsvarsminister. Hvorfor? Fordi han trenger flere soldater.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ben Wallace uttaler i et intervju med radiostasjonen LBC at han tror Putin kommer med krigserklæringen når Russland skal markere seieren over Nazi-Tyskland den 9. mai.

Wallace er slett ikke alene om å tenke tanken:

– Russerne må finne ut hvordan de skal erstatte tapene sine av drepte soldater, sier militæreksperten Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Putin kunne holde igjen forrige års vernepliktige, men fristen for det gikk ut 22. april. Derfor er det verre å mobilisere nå – uten å erklære krig, noe han hittil ikke har villet gjøre.

– Så er spørsmålet om Putin skal gjøre det – og eventuelt når.

«Kanonfôr»

Forsvarsminister Ben Wallace uttaler seg slik, gjengitt av blant andre Newsweek og Daily Mail:

– Jeg ville ikke bli overrasket ... om han trolig kommer til å deklarere på Seiersdagen 9. mai at «vi er nå i krig med verdens nazister, og vi trenger å mobilisere det russiske folk».

– Jeg tror han kommer til å flytte seg fra «spesialoperasjonen» ... og han bereder grunnen for å kunne si at «se dette er en krig mot nazistene, og det jeg trenger er flere folk, jeg trenger mer russisk kanonfôr».

Wallace legger til at «vi må hjelpe ukrainerne effektivt og presse dem tilbake». Han beskylder også Moskva for at de gjør «patetiske forsøk» på å holde hemmelig sine tap i krigen.

Ukjente tapstall

Russland har ikke kommet med konkrete tapstall på lenge, mens Ukraina hevder at 23.000 russiske soldater har mistet livet i krigen.

– Vi har ingen pålitelige tall, men jeg ser at britene opererer med 15.000, samtidig som russerne ikke har erkjent flere enn 1500. Antall døde russere er helt klart over 1500, og 15.000 kan være rimelig, mener Ilmari Käihkö ved Försvarshögskolan.

– Det bedømmes at Russland har mistet rundt 3000 kjøretøy. Men det har ikke vært så mange soldater per kjøretøy. De har ikke hatt så store mannskap. Det har kanskje vært bare fire soldater i kjøretøyer der det egentlig skulle ha vært seks eller åtte. De har lidd av mangel på mannskap i hele krigen, og har ikke lyktes i å løse det.

Samtidig sammenligner Käihkö med Afghanistan-krigen fra 1979 til 1989.

– Den gang mistet Sovjet 14.500 soldater på ti år. Så det er større tap på disse få månedene enn de hadde på ti år den gang.

Se video – Putin hevder dette er «verdens beste missil»:

Ny retorikk

Militæreksperten mener at Putin er i en skvis, for det er ikke sikkert det blir noe lettere om han erklærer krig og mobiliserer de russiske reservene:

– Det blir vanskeligere å avslutte krigen da. Det blir også vanskeligere å akseptere noe i fredsforhandlingene. Nå som Putin ikke har erklært krig, så har han fortsatt en mulighet til å trekke seg tilbake – selv om det ikke er noen tegn på at han har planer om det. Men erklærer Putin krig den 9. mai, så vil det ha enorme konsekvenser.

Ilmari Käihkö mener at Russland har endret retorikken kraftig den siste tiden:

– Det er ikke lenger en krig mot Ukraina, men mot Nato og vestverdenen. I verste fall kan det lede til en krig som også føres utenfor Ukraina.