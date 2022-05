TRAPPE OPP? Russlands president Vladimir Putin kan måtte kalle inn reservestyrker for å vinne krigen i Ukraina.

Så store styrker kan Putin mobilisere

Dersom den russiske presidenten ser seg nødt til å erklære krig i Ukraina, kan verden forvente tusenvis av uerfarne, utrente soldater ved fronten. «De blir kanonføde», sier militærekspert.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Nå nettopp

Vladimir Putin (69) kaller angrepskrigen i Ukraina konsekvent for «den militære spesialoperasjonen». Men etter over to måneder med kamper, begynner det å gå hardt ut over de russiske styrkene. Rundt 15.000 russiske soldater skal ha blitt drept så langt i krigen, ifølge britisk etterretning.

Putin vil snart trenge flere soldater, og for å få dette vil han kunne bli tvunget til å erklære krig i nabolandet, har Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace nylig uttalt.

I KRIG: Russiske soldater står ved siden av militærkjøretøyene sine under en demonstrasjon mot den russiske okkupasjonen i Kherson sør i Ukraina 7. mars.

Dette er en teori som får støtte også hos skandinaviske eksperter. Wallace tror Putin vil komme med krigserklæringen når Russland skal markere seieren over Nazi-Tyskland den 9. mai.

– Å mobilisere reservistene kan bety at de militære i Russland begynner å få gjennomslag for sitt syn – nemlig at de virkelig ønsker å vinne denne krigen i hele Ukraina. Ikke bare i sør og øst. Og da trenger de flere soldater, sier Tormod Heier, forskningsleder og oberstløytnant på Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, til VG.

– Hvis dette skjer, vil det innebære en ytterligere eskalering av konflikten. Dette kan også være et motsvar til Vesten, som forsyner Ukraina med stadig flere offensive og mer avanserte våpen. Russland kan da se seg tvunget til å trappe opp på sin side, for ikke å tape krigen.

MILITÆREKSPERT: Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

– Bør være tre ganger så mange

Hittil i krigen har stormakten sendt inn anslagsvis 120.000 soldater i Ukraina. Russland er tallmessig overlegne de ukrainske forsvarsstyrkene. Men det er likevel ikke nok, mener Heier.

– Tommelfingerregelen er at man helst bør være tre ganger så mange når man tilhører den angripende styrken, fordi det er lettere å forsvare seg enn å angripe, forklarer han.

I krigen i Ukraina skal det nå være én ukrainsk soldat per 1,3 russiske soldat. Altså langt fra tre ganger så mange russere som ukrainere.

EVAKUERTE LANDSBY: Ukrainske soldater dro lørdag inn i landsbyen Ruska Lozova to mil nord for sentrum av Kharkiv for å evakuere sivile som hadde levd under russisk okkupasjon i mange uker.

Høy kostnad

Putin kunne ha valgt å holde igjen forrige års vernepliktige, men fristen for det gikk ut 22. april. Dermed vil han måtte gå over på reservestyrkene for å få flere menn til fronten.

Men hvis Putin går til dette skrittet – hvor mange soldater vil han i teorien kunne sende ut i tjeneste?

Russland kan mobilisere to millioner reservister, ifølge armedforces.eu, som fører oversikt over verdens land sine militærstyrker.

– Dette er soldater som ikke har gjennomgått så veldig mye trening de siste årene, og de vil dessuten inngå i avdelinger som ikke er spesielt godt samtrente og heller ikke inngår i noen veltrimmet kommandostruktur, sier Heier.

– Putin vil ved en eventuell mobilisering få tilgang til en god del flere soldater. Dette vil kunne ha en effekt på slagmarken, men til en veldig høy kostnad grunnet lav stridsevne.

Dette vet vi om Russlands reservestyrker:

Reservistene er mannlige russiske borgere som har gjennomgått den ettårige førstegangstjenesten.

I Russland er førstegangstjenesten fra 16–27 år, men de fleste er rundt 18 år da de begynner. Blant reservestyrkene er den øvrige aldersgrensen 45 år, men de offisersutdannede kan være opptil 55 år.

Det er kun ti prosent av reservistene som har fått trening etter førstegangstjenesten. Dermed er to millioner reservister bare på papiret . I realiteten er det langt færre soldater, så få som rundt 4000-5000 soldater, som kan anses som en aktiv reservestyrke etter vestlig standard. Dette ifølge en studie fra 2019 fra det amerikanske uavhengige forskningsinstituttet Rand . Med vestlig standard menes det at soldatene deltar i en månedlig og en årlig trening.

– De kan fort bli kanonføde, sier Heier om de russiske reservistene.

Han forklarer at det som kjennetegner måten det føres krig på nå i den utbryterkontrollerte regionen Donbas i Sørøst-Ukraina er såkalte artilleridueller, der russiske og ukrainske kanoner står og skyter på hverandre.

– Etter at de har skutt mot hverandre i et par dager, vil man kunne sette disse uerfarne soldatene inn på bakken i et forsøkt på å bryte gjennom der artilleriet har gjort størst skade. Og på den måten forsøke å skape et gjennombrudd i de ukrainske forsvarslinjene, forklarer Heier.

I SORG: Etterlatte sørger ved kisten til den russiske soldaten Tsyren Baldanov (24) i landsbyen Ust-Kyakhta. Soldaten ble drept i tjeneste i Ukraina. (Bildet er formidlet at det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.)

Slik vil det ramme Russland

– Hvor raskt vil Putin kunne mobilisere reservestyrkene?

– Normalt skjer dette over uker og kanskje måneder. De skal kalles inn, motta materiell og utstyr, og det kan være de skal få litt opptrening, før de da sendes ned til Ukraina og inn i frontlinjen, svarer Heier ved Forsvarets høgskole.

– Hvilke konsekvenser kan det å sende alle styrker til Ukraina få for Russland?

– Russerne har så langt forflyttet styrker fra andre deler av landet sitt til Ukraina. Det gjør at hele det russiske forsvarssystemet uthules. Man plukker ut bataljoner slik at styrken som er igjen i Russland blir hulere og hulere. Og styrkene som samles i Ukraina har lite samtrening og er ukjent med hverandre, svarer Heier.

BOMBET: Den ukrainske kvinnen Natalia bor i den 18 etasjer høye boligblokken som ligger like ved der en bombe slo ned 15. mars i bydelen Podilskyi, nordvest for sentrum av Kyiv. Foto: HARALD HENDEN, VG

Å sende så mye militærkapasitet ut av landet, vil også sette Russland i en særskilt sårbar posisjon, påpeker han. Både fordi de ikke har så mye å stille opp med dersom det skulle skje noe på hjemmebane. Og fordi måten de russiske styrkene fører krig på i Ukraina fører til store tap på egen side.

– Dette kan svekke russisk sikkerhet, føre til et mer isolert og paranoid lederskap, og dermed også svekke Putin-regimets legitimitet, mener Heier.

– Og da er naturlig nok også veien kortere til de kjernefysiske styrkene, som raskere kan bli satt på høyere beredskap. Fordi det skal mindre til før Russland opplever at deres egen sikkerhet står på spill, når generalstaben i Moskva velger å bruke opp så mye av sin nasjonal forsvarsstyrker i nabolandet, resonnerer militæreksperten.