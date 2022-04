I FULL FYR: Fra en brann i et oljedepot i Brjansk denne uken.

Branner og eksplosjoner i Russland: − Kan være ukrainske sabotasjegrupper

Det har vært eksplosjoner og branner på en rekke strategisk viktige steder i Russland de siste ukene – uten at hverken russerne eller ukrainerne har bidratt til å gi oss svar på hvorfor.

Av Ole Kristian Strøm

– Det er likevel mange som tror Ukraina står bak disse brannene og eksplosjonene, ikke minst etter som flere av dem har vært rettet mot militære anlegg, mot oljedepoter og våpenlagre, sier militæreksperten Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Vi vet ikke hva som skjer. I prinsippet kan det være ulykker, men nå føles som et mønster. Det er vanskelig å se at alle handler om ulykker. Hvis brannene fortsetter og fortsatt vil være koblet til krigen, føles det rimelig å tenke at det er ukrainske spesialstyrker eller sabotasjegrupper, som ligger bak, mener Käihkö.

Han er dosent ved Försvarshögskolan, og mener det er naturlig at Ukraina, som Russland, angriper fiendens logistikk.

Her er branntilfeller som VG har registrert:

Den 1. april ble et stort oljedepot i Belgorod satt i brann. Russerne har sagt at det var to ukrainske helikoptre som skjøt det i brann. Ukraina har ikke innrømmet noe.

1. APRIL: Fra brannen i et oljedepot i Belgorod.

Viktige depoter

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen setter brannene i kontekst på denne måten:

– Mens Brjansk i seg selv er en sentral «logistikkhub» for den russiske angrepskrigen i Ukraina, er de to oljedepotene i byen viktige av to grunner. Mens det ene var et sivilt oljelager som forsynte Europa med russisk olje, var det andre forbeholdt militær bruk der tapet trolig vil ha umiddelbar negativ effekt.

– Oljelageret i Belgorod, som også sto i brann tidligere i april, var på samme måte sentral for russiske styrker langs den ukrainske østfronten.

Hun forteller at forskningsinstituttet i Tver har vært en «nøkkelaktør i utviklingen av neste generasjon av landsmålsmissiler og luftvern».

– Nå har ikke Kreml akkurat en tendens til å bry seg noe særlig om internasjonalt lovverk med mindre disse tilrettelegger for regimets velkjente offerrolle og generelt bøllete fremferd, men å angripe slike sentrale mål i motpartens forsyningslinjer og militære «ryggrad» er uansett fullstendig innenfor hva gjelder slike traktater, mener hun.

Den mektige russiske TV-sjefen Margarita Simonjan er tydeligvis ikke i tvil om at det er ukrainske angrep på russisk jord – og skriver dette:

– Mindre uttelling

Kvam sier Russland på samme måte har prøvd å strupe den ukrainske forsvarsevnen på ulike måter. Men hun peker på en vesentlig forskjell:

– Hos det ukrainske forsvaret strekker denne hovedpulsåren seg nå langt inn i NATO-medlemsland som kontinuerlig forsyner fronten med stadig mer avanserte våpen, fastslår forskeren.

Eksperten påpeker at i motsetning til ukrainske styrker og sabotasjegrupper, som har en stor konsentrasjon av den russiske «logistikkhalen» innenfor rekkevidde fra grensen, begrenses russerne på sin side til å angripe tilsvarende mål innenfor ukrainsk territorium alene.

– Majoriteten av disse offensivene har derfor nettopp fokusert på å bombardere fasiliteter, infrastruktur og kommunikasjonslinjer som er nødvendig for mottak og fremføring av alliert våpenhjelp.

Kvam sier at det i militær sammenheng generelt gir mindre «uttelling» å vente til denne er på plass fremfor å nøytralisere trusselen på avstand før den i det hele tatt får etablert seg.

–Det vil imidlertid ikke si at russiske styrker ikke lykkes med å svekke ukrainske «livsnerver» på sikt. Tvert om kan spesielt siste ukens suksesser med å kutte forsyningslinjer i sørøst i så fall ha fremprovosert ukrainernes behov for tilsvarende gjengjeldelse, sier Kvam.

Ikke russere

Hverken Ilmari Käihkö eller professor Jardar N. Østbø ved Institutt for forsvarsstudier i Oslo tror brannene er noen russisk provokasjon:

– Hvis det skulle være snakk om russisk provokasjon, ville beskyldningene fra russisk hold trolig kommet raskt. Tatt i betraktning hvordan krigføringen går for øyeblikket kan jeg ikke helt se hva Russland skulle trenge en slik provokasjon til. Det ville være et tveegget sverd, da det ville være en innrømmelse av egen svakhet, sier Østbø til VG.

Han skjønner godt at russerne holder en lav profil i omtalen av disse sakene:

– De andre forklaringsalternativene, altså ukrainsk angrep utenfra, ukrainsk og/eller russisk sabotasje, eller at det har vært rene ulykker, peker alle på det samme, om enn i ulik grad: russisk svakhet og/eller inkompetanse, enten det gjelder forsvar eller sikkerhet, om så «bare» manglende objektsikring eller brannvern, fastslår Østbø og trekker fram «Moskva»-forliset.

– At russiske myndigheter påstår at skyldtes en ulykke, sier sitt. Det er den minst pinlige forklaringen, hvor alle alternativene uansett er ydmykende.

– Alt føyer seg uansett inn i et bilde om at ting absolutt ikke er som de burde være i Russland, konkluderer professor Østbø.

– Jeg tror heller ikke det skyldes provokasjoner fra FSB eller teorien som jeg ser på sosiale medier, om at det kan handle om intern russisk motstand. Det er det absolutt ingen bevis på, sier Ilmari Käihkö ved Försvarshögskolan.