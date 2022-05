HØYESTERETT: Høyesterettsbygningen i Washington D.C.

Lekket utkast: Høyesterett vil forkaste USAs abortlov

Den føderale retten til selvbestemt abort kan bli endret dersom uttalelsene i et lekket utkast stemmer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et utkast som nettstedet Politico har fått fatt i, skal avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side loven om selvbestemt abort.

Loven om selvbestemt abort har vært føderalt lovfestet siden saken Roe mot Wade i 1973.

Utkastet er ikke verifisert av andre kilder enn Politico, og ordlyden kan endres. Lekkasjen, om den viser seg å være autentisk, er i så fall et alvorlig brudd på Høyesteretts taushetsplikt.

Utkastet er ført i pennen av høyesterettsdommer Samuel Alito.

Den endelige uttalelsen er ikke ventet å komme før sent i juni, skriver CNN.

Les også Abortfamilien Hvordan lever en familie som vil utslette abort fra hjembyen sin?

Mississippi-sak

Høyesteretts uttalelse tar utgangspunkt i saken om delstaten Mississippi vs Jackson Womens Health Organization, som VG besøkte i oktober i fjor.

Mississippi-saken handler om hvorvidt alle abortforbud før fosterets levedyktighet – typisk rundt uke 22 – er grunnlovsstridige eller ikke.

JWHOs motpart, Mississippis helsemyndigheter, vil at abort etter uke 15 skal forbys.

Høyesteretts vurdering av saken har i lang tid vært ventet å gå lengre ved å ta stilling til hjørnesteinen i amerikansk abortlovgivning, Roe mot Wade.

KLINIKKESKORTE: Derenda Hancock utenfor Jackson Women’s Health Organization i oktober i fjor.

– Ingen forventet dette

VG har snakket med Derenda Hancock som er en såkalt «klinikkeskorte», som på frivillig basis bistår kvinner som søker abort ved klinikken Jackson Women’s Health Organization i Mississippi.

Det er altså den samme klinikken som er part i saken som det lekkede utkastet dreier seg om.

– Ingen forventet noe som dette. Jeg er på en meldingstråd nå med dusinvis andre klinikkeskorter i andre delstater nå. Vi prøver bare alle å forstå hva dette betyr, forteller Derenda Hancock til VG umiddelbart etter at nyheten sprakk.

Laurie Bertram Roberts er en av sørstatenes fremste abortaktivister.

Roberts driver The Mississippi Reproductive Freedom Fund, som på ulike måter bistår kvinner økonomisk og praktisk som har vanskeligheter med å få en abortavtale.

– Dette lekkede utkastet gir utsyn til en mørk og regressiv fremtid, ikke bare for aborttilgang, men også for retten til privatliv etter det fjortende grunnlovstillegget. I kveld er jeg nummen, men fast i min forpliktelse til å hjelpe folk i Alabama og Mississippi til å få tatt abort, forteller hun til VG.

OMDISKUTERT: Debatten om selvbestemt abort har tatt av i USA de siste årene. Bildet er fra Tulsa i Oklahoma i april i år.

Flere strenge abortlover

Abortsaken har vært en av de mest betente i USA de siste årene.

I september i fjor innførte Texas, USAs nest folkerikeste stat, en ny abortlov som forbyr abort etter seks ukers svangerskap. Høyesterett blokkerte ikke denne loven.

Den lovgivende forsamlingen i staten Oklahoma vedtok i april en ny lov som vil gjøre det ulovlig for leger å gjennomføre abort.

Flere delstater innførte også midlertidige forbud mot abort under det første året i coronapandemien, noe som ble begrunnet ut fra smittevernhensyn.