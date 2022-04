USAs president Joe Biden har ikke klart å mobilisere på hjemmebane. Det er han ikke alene om.

Hør Giæver og gjengen om krigens overraskende ledereffekt

Krigen i Ukraina har ikke hatt den klassiske «rally around the flag»-effekten for flere av de vestlige lederne.

Av Magne Antonsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Joe Biden, Jonas Gahr Støre, Boris Johnson og Emmanuel Macron. Alle sliter med populariteten.

Selv når Putins krigføring burde gi økt oppslutning.

– Biden har på mange måter fungert som en leder for den vestlige allianse. Han har vært på banen og vært veldig tydelig, og tatt et slags lederskap - men det har ikke gitt han noen opptur blant amerikanske velgere. Snarere tvert i mot, sier VGs utenrikskommentator Per Olav Ødegård i dagens utgave av podkasten Giæver og gjengen.

Støre sliter

Heller ikke vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre (A), ser ut til å ha styrket seg blant velgerne på hjemmebane - selv om utenriksspørsmål historisk har vært en av hans styrker.

– Dette er jo egentlig hans sjarmøretappe, påpeker programleder Giæver.

I steden ser det ut til at økonomi og de nære levekårspørsmål, som økte bensinpriser, er temaene velgere i mange vestlige land er mest opptatt av for tiden.