DIGITALT: President Vladimir Putin holdt videomøte om Arktis fra sin residens utenfor Moskva.

Putin satser på Arktis – forsker tror det handler om gass til Kina

Vladimir Putin sier at «uvennlige land» har ført til trøbbel for Russlands satsing i Arktis – men presidenten beordrer at tempoet ikke må settes ned. En norsk forsker mener det handler om salg av gass til Kina.

Av Ole Kristian Strøm

Uttalelsene fra Putin kommer i et møte om Arktis onsdag, gjengitt av blant andre nyhetsbyråene RIA og Tass.

– Vi må svare på forsøk på å begrense utviklingen vår ved å maksimere tempoet i både nåværende og langsiktige oppgaver, sier Putin – og understreker at «hundretusener» av russere bor i de arktiske områdene.

– Ikke utsette

– Med ulike restriksjoner og sanksjonspress må vi være spesielt oppmerksomme på alle prosjekter og planer knyttet til Arktis – og ikke utsette dem, fastslår presidenten.

– Selv om han ikke nevner det konkret, handler dette om gass til Kina. Det kan bli et viktig marked for russisk gass, sier seniorforsker Svein Vigeland Rottem ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Store deler av den russiske utvinningen av olje og gass foregår i Arktis. Putins uttalelser handler ikke om Arktis i seg selv, men sanksjonsutfordringene, mener Rottem.

– Det er ønsket om å kunne vende seg mot Kina hvis Europa sier nei til å kjøpe russisk olje og gass. Russisk økonomi er veldig avhengig av salget av petroleum. Og alt tyder på at de må se østover nå.

Samarbeidsland

EU bruker omkring 400 milliarder kubikkmeter gass per år, 40 prosent av dette kommer fra Russland. Nå har EU bestemt seg for å bli uavhengig av russisk gass så snart som mulig.

Norge er blant samarbeidslandene til Russland i den arktiske regionen, men samarbeidet i Arktisk Råd er foreløpig lagt på is etter den russiske invasjonen av Ukraina. Det kom frem av en uttalelse fra de andre medlemslandene den 3. mars. Foruten Norge, var det USA, Canada, Danmark, Sverige, Finland og Island.

Seniorforskeren ved Fridtjof Nansens Institutt mener at Putins uttalelser onsdag ikke har noe med Arktisk Råd å gjøre.

– Der jobber vi mest med klima og miljø. Her handler det om gass.

Putin sier at gjennomføringen av storskala investeringsprosjekter i Arktis «alltid har vært og forblir en prioritet for russiske myndigheter».

Nasjonal sikkerhet

– Nesten alle områder av landets nasjonale sikkerhet er konsentrert i Arktis: miljømessige, ressursmessige, militærpolitiske og teknologiske, sier den russiske presidenten.

Putin uttaler ifølge Tass at «som en følge av handlingene til uvennlige land, har en rekke transport- og logistikk-kjeder blitt brutt. Noen utenlandske selskaper oppfyller ikke sine kontraktsmessige forpliktelser eller gjør det ufullstendig.

– Selvfølgelig skaper dette visse vanskeligheter for oss, men vi har alle ressurser og alle muligheter til raskt å finne alternative løsninger, og på sikt ytterligere styrke vår uavhengighet fra eksterne faktorer. En ekstremt viktig oppgave, sier president Putin.

Norge overtar formannskapet i Arktisk Råd i 2023.