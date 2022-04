GJENVALGT: Emmanuel Macron fortsetter som president i Frankrike.

Macron gjenvalgt som president i Frankrike

PARIS (VG) Marine Le Pen erkjenner nederlag i det franske presidentvalget. Emmanuel Macron får en større seier enn ventet.

De foreløpige resultatene viser at Emmanuel Macron har fått 58,2 prosent av stemmene, mens hans motstander, Marine Le Pen, har fått 41,8 prosent.

På sin egen valgvake erkjenner Le Pen nederlag.

Marginen i de foreløpige resultatene viser en større seier for Macron enn snittet av de siste meningsmålingene før valget. Men samtidig er marginen betydelig mindre enn i 2017, da Macron fikk 66 prosent og Le Pen med hennes parti Nasjonal samling fikk 34 prosent.

Samtidig som hun erkjente nederlaget, uttalte Le Pen at resultatet var en seier for den politiske bevegelsen hun står i fronten for.

ANDRE TAP PÅ RAD: Både ved søndagens valg og ved valget i 2017 tapte Marine Le Pen mot Emmanuel Macron.

Frankrikes valgsystem har en første runde der det er flere kandidater å stemme på. Hvis ingen får flertall her, går de to kandidatene med flest stemmer videre til en andre valgrunde – den som ble avholdt søndag.

Et stort spørsmål har vært hva de 22 prosentene som stemte på ytre venstre-kandidaten Jean-Luc Mélenchon i første valgrunde kommer til å stemme på i denne valgrunden.

Mange på venstresiden har ønsket å markere at de er misfornøyd med den nåværende situasjonen under Macron, men vil heller ikke at Le Pen kommer til makten.

– Jeg er ikke enig i politikken til Emmanuel Macron, men det er mindre ille enn Marine Le Pen, sa 25 år gamle Juliette til VG i Paris søndag.

Mens Mehdi Garbi, som også stemte på venstresidekandidaten i første valgrunde, lot være å stemme.