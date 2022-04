SRI LANKA: Demonstranter utenfor president Gotabaya Rajapaksa kontor i Colombo forlangte søndag at han trekker seg på grunn av den økonomiske krisen som har rammet det gjeldstyngede landet.

Dyrere mat og drivstoff gjør at folk tar til gatene i flere land

Skyhøye mat- og drivstoffpriser fører til demonstrasjoner i Peru, Pakistan og Sri Lanka.

Prisen på mat, som allerede var høy i kjølvannet av pandemien, klimaendringer og energikrisen, har bare fortsatt én vei: Oppover. Det har også prisene på drivstoff.

Nå merker folk det på lommeboken, uavhengig om de bor på Sri Lanka, i Peru eller i Pakistan.

– Bekymringsfullt

Kombinasjonen av høye mat- og energipriser kan gi politisk ustabilitet, ettersom folk som allerede var frustrerte over sine regjeringsledere kan bli presset over kanten på grunn av de økte kostnadene, skriver CNN.

– Det er veldig bekymringsfullt, sier Rabah Arezki, seniorstipendiat ved Harvards Kennedy School of Government og tidligere sjeføkonom ved Den afrikanske utviklingsbanken.

Den siste uken har det vært uroligheter på Sri Lanka, i Peru og i Pakistan. Sistnevnte sliter med tosifret inflasjon og statsminister Imran Kahn ble lørdag avsatt i et politisk drama.

FEIRER: Opposisjonen feirer søndag Imran Khans avgang.

– Økt risiko for opptøyer

– Det er absolutt økt risiko for politisk uro og opptøyer som kan bli voldelige og føre til krig. Vi så det under den arabiske våren, da ble det krig i Syria og opptøyer i Egypt, sier Ruth Haug, professor i internasjonale utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, til VG.

Under de forrige matvarekrisene i 2008 og 2011, forteller Haug, var det politisk uro og opptøyer i 70 land.

– Det som skjer nå er ikke uventet, og det er klart at det er en risiko for at det vil spre seg. Men det er veldig avhengig av hvordan landene responderer og om de klarer å importere mat annet steds fra, sier Haug.

Hun viser til at myndighetene i Egypt har frosset prisen på mel, og at Libanon har inngått en avtale med India om import av hvete.

Økonomisk krise på Sri Lanka

På Sri Lanka, som opplever sin verste økonomiske krise siden landet ble uavhengig i 1948, må folk nå stå i lange køer for fylle opp tanken eller hente propan - og mange basisvarer rasjoneres, ifølge CNN.

ØKONOMISK MISNØYE: Demonstrantene i Colombo, her utenfor president Gotabaya Rajapaksa kontorer i hovedstaden, mener han ikke tar tak i de økonomiske problemene.

I hovedstaden Colombo opplever innbyggerne hyppige strømbrudd, noen som kan vare opptil 10 timer. Konsumprisene stiger nå med nesten 18 prosent. BBC melder at millioner av mennesker opplever daglige strømbrudd, og at de må vente i timelange køer for propan og diesel.

For å begrense demonstrasjonene, ble det den 31. mars innført portforbud, og 1. april erklærte president Gotabaya Rajapaksa en fem dagers unntakstilstand. Dermed fikk myndighetene fullmakt til pågripe personer uten lovhjemmel samt blokkere sosiale medier. Det er også full regjeringskrise etter at 26 statsråder valgte å trekke seg den 3. april.

Haug peker på at Sri Lanka har hatt økonomiske problemer lenge, og at de stanset importen av kunstgjødsel fordi de manglet utenlandsk valuta.

– De håpet at det skulle gå bra, men det førte til at matproduksjonen gikk ned og da gikk prisene opp.

AVANG: Disse demonstrantene i Lima krevde lørdag at Perus president Pedro Castillo trekker seg.

I mars sa Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether, at de globale effektene av Ukraina-krigen er katastrofale for matvareforsyningen. Yara er ett av verdens største gjødselprodusent-selskaper.

Ukraina omtales ofte som Europas kornkammer på grunn av den fruktbare svartjorda, klimaet og store kornproduksjon. Sammen med Russland, står de for en tredjedel av den globale eksporten av hvete.

Også i Peru har det denne uken vært voldsomme demonstrasjoner, først utløst av høye drivstoffkostnader, men de utviklet seg senere til store demonstrasjoner mot regjeringen. Flere skal ha mistet livet, melder CNN.

Peru importerer mesteparten av oljen landet trenger, og er dermed hardt rammet av de økte energiprisene etter at Russland angrep Ukraina. Akkurat idet økonomien i Peru holdt på å komme seg på fote etter pandemien, ble den truffet av prisoppgangen på olje.

DEMONSTRASJONER: Store demonstrasjoner i Lima i Peru.

President Pedro Castillo erklærte mandag først unntakstilstand, men droppet det dagen etter da hundrevis av mennesker ga blaffen i forbudet og tok til gatene i hovedstaden Lima for å kreve hans avgang.

Ruth Haug, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, peker på at det særlig er Midtøsten, Afrika og noen land i Asia som importerer korn fra Russland og Ukraina.

– Når matvareprisene er så høye, er det en stor sjanse for at viktige kornprodusenter som USA, Canada, Australia, EU og Argentina øker sin produksjon. Samtidig er kunstgjødselprisen høy, og Russland er en viktig leverandør av råstoff til kunstgjødsel. Produksjonen krever dessuten mye energi, avslutter Haug.