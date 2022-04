Kongress-reven hadde rabies

Reven som bet en folkevalgt fra California er avlivet.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reven ble fanget av politiet i Capitol-bygningen med hjelp fra dyreverngrupper i går, etter flere meldinger om aggressiv atferd. Reven hadde også rukket å bite en Demokrat-representant fra California.

Nå sier en talsperson for dyreverngruppen Humane Rescue Alliance at reven har testet positivt for den dødelige sykdommen rabies, også kalt hundegalskap på norsk.

Helsemyndighetene i Washington D.C sier at det er registert at reven har bitt ni personer de siste dagene. Reven er avlivet for at rabies-test kan bli gjennomført, opplyser de til avisen SFgate.com.

Revens avkom er fanget, men det er ikke klart om disse også vil bli avlivet. Dyr må avlives for å bli testet for rabies, fordi man må ta prøver av hjernemassen for å bli analysert i et laboratorium.

120.000 dyr blir testet hvert år, skriver avisen, og rundt seks prosent tester positivt for rabies.

Mennesker blir oftest smittet av hunder ifølge Store norske leksikon. Sykdommen var sjelden lenger enn fire-fem dager før pasienten dør i koma. Det er svært sjeldent at mennesker overlever om man har blitt smittet av rabies.