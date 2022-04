STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut i den ukrainske byen Butsja søndag.

Venstre-lederen vil gi våpenmilliard til Ukraina

Norge bør bidra med én milliard kroner i våpenhjelp til Ukraina, mener Venstre-leder Guri Melby, og viser til anklagene om krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

– I talen sin til Stortinget denne uken ba Ukrainas president Zelenskyj om at Norge skulle bidra med støtte til våpen. Denne vurderingen er det Regjeringen som må gjøre, men nå er det viktig at vi er tydelige på at vi tar ukrainerne på alvor, sier Venstres leder Guri Melby til VG.

– Derfor bør vi vurdere alle ønskene om direkte donasjon av konkrete våpen eller penger slik at de kan skaffe disse våpnene, fortsetter hun.

Rent konkret foreslår hun at Norge bidrar med én milliard til våpenstøtte straks.

Den norske regjeringen har hittil bidratt med to milliarder til humanitær bistand. I tillegg har Norge gitt 2000 M72-panservernraketter ved to anledninger.

BER OM VÅPENMILLIARD: Venstre-leder Guri Melby.

I tillegg vil Regjeringen bevilge 14,4 milliarder kroner i en Ukraina-pakke, og de har invitert til et forlik for å få denne gjennom i Stortinget. Pengene skal i hovedsak gå til styrking av forsvar og beredskap samt håndtering av flyktningstrømmen.

Men Melby mener dette ikke er tilstrekkelig støtte i den situasjonen Ukraina er i nå.

– Venstre vil ta det inn i forhandlingene med regjeringen om krisepakke. Det er bra å dekke ut utgiftene til kommunene slik at flyktningene får det bra. Men vår solidaritet må strekke seg helt de til de som kjemper i Ukraina. For vår alles frihet, sier hun.

UD ut mot «medieutspill»

Statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet sier til VG at regjeringen fortløpende vurderer ytterligere norsk støtte til Ukraina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt reiser mandag til Berlin for å treffe europeiske kolleger og diskutere videre håndtering av Russlands brutale krig mot Ukraina, opplyser han.

– Ukraina har rett til å forsvare seg. Det er bakgrunnen for at Norge støtter Ukrainas rettferdige motstandskamp med betydelige mengder våpen og annet militært utstyr. Vi gir også budsjettstøtte og omfattende humanitær nødhjelp til ukrainere på flukt fra krigen.

– Vi står overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på mange tiår. Omstendighetene egner seg ikke for et «nasjonalt mesterskap» i medieutspill. Da Melby hadde et tilsvarende utspill 25. mars hadde Stortinget i mange dager vært kjent med at flere norske våpen var på vei til Ukraina, sier han videre.

Venstre-leder Melby har tidligere sagt i VG at hun mener handlingsrommet overfor Russland er i ferd med å bli brukt opp.

SENDTE RAKETTER: 3. mars sendte Forsvaret panservernraketter til Ukraina.

– Bør gi våpen eller penger

På spørsmål om hvilke våpen hun mener Norge bør sende til Ukraina, viser Melby til Zelenskyjs tale i Stortinget.

– Han var helt konkret om hvilke våpen han selv ba om i talen sin. Enten bør vi gi dem, eller penger som gjør at de kan skaffe disse selv, sier Melby.

Den ukrainske presidenten ba konkret om panservernmissiler, det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS og Harpoon-raketter som kan brukes mot krigsskip og sjømål.

– Ved å ytterligere bidra med våpen, vil vi ikke da gå mot NATOs standpunkt om å støtte Ukraina, men ikke bli direkte involvert?

– Det viktigste for oss i Europa nå er å unngå at Putin vinner. For da er det mange land som kan føle seg utrygge. Derfor er dette en risiko vi må ta, sier Venstre-lederen.

– Er det bilder av døde personer i gatene i Butsja etter russisk tilbaketrekning som gjør at du reagerer?

– Forslaget om en våpenmilliard kom vi med allerede uken etter invasjonen, så det er ikke nytt at vi ber om økt støtte utover det Regjeringen allerede har gjort, men det er kommet mye dokumentasjon de siste dagene som viser krigsforbrytelser og drap og tortur av sivile. Dette må vi bidra til å få stanset så raskt som mulig, sier Melby.

Hun viser til en fersk rapport fra Human Rights Watch, som skriver at de har dokumentert tilfeller av krigsforbrytelser begått av russiske styrker i landet.

«I tillegg har det vært utført vold og trusler mot sivilbefolkningen, i tidsrommet mellom 27. februar og 14. mars (...) De som har utført disse overgrepene er ansvarlige for krigsforbrytelser.», skriver de blant annet. Russland har avvist at de står bak krigsforbrytelser i Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ba tidligere søndag om en uavhengig etterforskning av de mulige krigsforbrytelsene.

– Jeg er rystet over rapporter om ufattelige grusomheter i ukrainske områder som Russland trekker seg ut av, sier Huitfeldt i en skriftlig uttalelse til VG.