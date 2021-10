Talibans Afghanistan

Talibans Afghanistan VG ble med Taliban-soldater på sharia-patrulje i Kabul.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vårt første mål er å implementere sharialov her i Afghanistan.

Kommandanten, som bare ønsker å kalles for Anafi, har stilt seg opp for et intervju med VG.

Rundt ham står menn med fyldig skjegg, turban og kalasjnikover.

– Vi leter etter folk som ikke oppfører seg i henhold til sharia. Landet vårt skal være fritt for tyver og narkotikamisbrukere, forteller han.

Taliban har lovet knallhard justis, men hevder de ikke er like brutale som før. VG ble med dem på patrulje for å se.

Slik forklarer kommandanten hvilke andre mål de har for landet:

Solen er på vei ned ved en veisperring utenfor hovedstaden Kabul, og snart skal mennene ut på patrulje.

Målet deres er å passe på lov og orden. Talibans lov og orden.

– Før kriget vi og slappet av. Nå har vi plutselig fått masse ansvar. Vi må jobbe hele dagen og hele natten. Vi har spesielt et problem med tyver, forteller kommandanten.

– Vi er veldig slitne for tiden.

Det er slutten av september, og det er gått én måned siden Taliban sjokkerte en hel verden ved å ta over makten i Afghanistan. Vestens 20 år lange krig i landet, og forsøk på å bygge en stat der, er falt i ruiner.

En bil ruller opp til veisperringen.

Taliban-soldatene får øye på noen sotede ruter på bilen og river filmen av. Det er ikke lov i Talibans Afghanistan.

– Vesten kritiserer dere for den strenge sharialoven dere vil innføre.

– De kritiserer oss alltid, men det er Koranen vi må følge. Vi bryr oss ikke om at verden kritiserer oss, forteller kommandanten.

– Praktiserer dere en like streng fortolkning nå, eller er dere blitt mildere siden forrige gang dere regjerte?

– Før var vi for strenge. Nå kan kvinner gå ut og på basaren. Vi har studert og forstått at vi var for strenge før.

Over hele Afghanistan har Taliban tatt over veisperringene som regjeringssoldatene før bemannet. For mange av soldatene er det første gang de er i hovedstaden. Så får de klarsignalet. De skal ut på sharia-patrulje.

Med våkent blikk og kalasjnikovene klare kjører Taliban-soldatene rundt i nabolaget Omid-e-Sabaz.

Forbi gateselgere, gjetere og moskeer.

– Det er ikke vår oppgave å dømme noen, men finner vi narkomane, tyver eller andre som bryter vår sharialov, så arresterer vi dem og de blir stilt for retten, forteller kommandanten Anafi.

Da Taliban sist regjerte i Afghanistan, fra 1996–2001, ble de fordømt av verden for sine offentlige henrettelser og amputasjoner. De ble ofte holdt foran folkemengder på offentlige stadioner.

I et ferskt intervju nyhetsbyrået AP gjorde med en av grunnleggerne av Taliban, Mullah Nooruddin Turabi, forklarte han at de hadde endret seg. Litt.

– Alle kritiserte oss for avstraffelsene vi hadde på stadionene, men vi har aldri sagt noe om deres lover og avstraffelser, fortalte han, med en henvendelse til Vesten.

Den gang fikk de som ble dømt for tyveri, hånden sin kuttet av. Landeveisrøvere fikk en hånd og en fot amputert. Dømte mordere ble selv henrettet.

– Ingen skal fortelle oss hvordan våre lover skal være.

Mullaen var en av de viktigste da Taliban sist innførte sharia-lovgivningen sin. Nå er han ansvarlig for fengslene i landet.

Hvordan det nye rettssystemet kommer til å praktisere avstraffelsene sine, er fremdeles uvisst, men Turabi har noen meninger.

Han ønsker at de fremdeles skal utføre henrettelser og amputasjon av hender, men kanskje ikke i offentligheten.

– Det å kutte av hender er veldig viktig for sikkerheten fordi det har en avskrekkende effekt, fortalte han.

Men denne gangen vil de tillate fjernsyn, mobiltelefoner, bilder og video.

– Dette er nødvendig for folket, sa Turabi.

Firehjulstrekkerne Taliban-soldatene kjører rundt i, har de knabbet fra de afghanske regjeringssoldatene. Langs kortesjen går livet sin vante gang. Men få kvinner beveger seg ute i gatene. De er ekstra påpasselige nå. Deres motstander, Den islamske staten (IS-K), utfører stadig terrorangrep i landet.

Med blålysene på kjører bilen gjennom nabolag etter nabolag.

Dagen før var VG vitne til at Taliban-soldater stormet inn på en kirkegård, avfyrte skudd i luften, og arresterte det naboer hevdet var narkomane.

Heroinmisbruk er vanlig i landet som selv er storprodusent av opium og heroin.

Samtidig, i en annen del av landet, henrettet Taliban noen påståtte kidnappere.

Etterpå ble likene heist opp i en kran til spott og spe for befolkningen. Stikk i strid med hva Taliban tidligere har uttalt.

Plutselig stopper kortesjen igjen. Det er tid for å be.

Den militante islamistiske gruppen praktiserer en streng fortolkning av koranen. De setter seg ned med ansiktet vendt mot Mekka, og ber en av dagens fem obligatoriske bønner. Så laster de våpnene opp i bilen, og legger ut i Kabuls gater igjen.

Soldatene er godt utstyrt, og mange har amerikanskproduserte våpen.

En av dem nynner på en nasheed, en religiøs melodi som er tillatt under Taliban, mens firehjulingene pisker opp støv bak dem.

Plutselig roper en av kommandantene.

Han har fått øye på noe, så kortesjen bråstopper og soldatene hopper ut.

De gjennomsøker bilen til mannen mens soldatene holder vakt.

Bagasjerommet åpnes, men de finner ingenting.

Så får mannen kjøre videre, mens de selv returnerer til basen. Oppildnet og i godt humør avslutter de dagens sharia-vakt.

Men for befolkningen som nå lever under Talibans styre, er hverdagen blitt ny.

De fordrevne I en park i midten av Kabul venter hundrevis på et nytt liv. De er drevet på flukt av krigen.

– Et luftangrep ødela huset vårt.

Samawah (14) er kledd i en hvit, blomstrete bluse. I én måned har hun og familien bodd i en provisorisk teltleir mellom trafikkerte veier.

Hun tar opp telefonen og viser bilder av knust betong og vridd armeringsjern.

De tror det var et luftangrep fra myndighetene som traff hjemmet deres. Etterpå flyktet de.

– Jeg gikk på skolen før Taliban tok over, i 8. klasse. Målet mitt var å bli lege.

Hun og moren er sultne, for de har hverken fått noen hjelp eller mat, forteller hun.

– Nå har jeg ikke noe sted å bo engang. Hvordan kan jeg da gå på en skole? Jeg håper jeg kan returnere til skolebenken.

Noen dager tidligere traff VG andre foreldre og elever som håpet at jenter i skolealder skulle få lov til å returnere til skolen for å ta en utdanning.

Fremdeles har ikke Taliban tillatt skolegang for eldre jenter, til tross for lovnader om nettopp dét.

– Vi blir syke, og toalettene fungerer ikke her. De er så ekle, forteller Samyah. Over 18 millioner afghanere, mer enn halvparten av befolkningen, trenger nødhjelp, ifølge FN.

– Jeg kan ikke gå og kreve å få jobbe heller. Da kan de drepe meg.

Sahrah (38) sitter foran det lilla teltet sitt. Etter at krigen intensiverte seg over hele Afghanistan, valgte hun å flykte til hovedstaden sammen med sine seks barn.

Hjemme i Kunduz jobbet hun som skredder og var aleneforsørger for ungene. Men nå står hun uten jobb.

Hun frykter også at Taliban vil nekte henne å returnere til arbeid, slik de gjorde med kvinner forrige gang de regjerte.

Beskjeden hennes til Taliban er tydelig.

Like bak henne bryter to kvinner ut i krangel, og de roper til hverandre. «Hvorfor er du inne på vår del av leiren», utbryter den ene kvinnen.

Så blir den andre dyttet ut.

Etter hvert som vinteren stadig nærmer seg i Afghanistan, har FN slått alarm om den humanitære krisen som er i anmarsj. Én million barn under fem år ventes å trenge behandling for akutt underernæring.

Tørken i landet har skapt store problemer for landbruksproduksjonen. Det har også den økonomiske kollapsen.

Et marked uten kjøpere Markedet bugner av frukt, grønnsaker og selgere. Men få har penger.

– Jeg har jobbet her i 25 år. Det har aldri vært så ille som nå!

Skjegget til Shawali (44) er markert, og har begynt å gråne helt ytterst.

På byens største matmarked står han i et lite hav av reddik og gressløk, mens han forteller hvordan den økonomiske kollapsen påvirker hele det afghanske samfunnet.

De siste månedene har det økonomiske grunnlaget forsvunnet, nødhjelpspenger er blitt tilbakeholdt og bankene mer eller mindre stengt ned.

– Vi klarer ikke å brødfø familiene våre. Folket har ikke råd til å komme hit for å kjøpe mat lenger, forteller Shawali.

– Vi har ikke råd til å kjøpe brød engang.

Både EU og USA har lovet humanitær hjelp til Afghanistan, men har tydeliggjort at pengene ikke vil bli kanalisert gjennom den nye regjeringsmakten.

Frykten er at den økonomiske og humanitære kollapsen vil føre til en ny flyktningbølge mot Europa.

På broen som strekker seg over markedet, vaier det svarte og hvite Taliban-flagg. En ung kvinne kommer gående i rask gange, med en hijab som ligger løst over håret hennes.

– Situasjonen er håpløs for alle. Før hadde vi et håp om en bedre fremtid, men nå er det borte, forteller Fakhriya.

Fordi hun jobber som lege, har hun fått lov av Taliban til å returnere til arbeid, men det er unntaket fremfor regelen.

På tross av den økonomiske kollapsen har Taliban innskrenket hvem som kan jobbe og ikke.

Kvinner er blitt fortalt at de etter hvert kan jobbe i henhold til sharia – islamsk lov. Hva det betyr i praksis, er det kun mennene i Taliban som vet.

– Jeg vet ikke hva som vil skje med alle de rettighetene vi hadde opparbeidet oss. Jeg er veldig bekymret, og det er alle vennene mine også.

Denne uken ble en demonstrasjon i Kabul slått hardt ned på. Mens kvinnene demonstrerte for sine rettigheter, angrep Taliban journalistene som dekket markeringen.

En ung jente sitter alene på et hustak og følger aktsomt med på trafikken nedenfor.

Mens byen mørklegges, fylles gatene av bønnerop.

Lenger opp i nabolaget, foran en mønstrete tapetvegg, sitter Abdul Malek og syr på en dressjakke.

Livet er blitt så mye vanskeligere enn før, forteller han.

Afghanistan har lenge vært avhengig av økonomisk bistand, og utenlandske givere har bidratt med rundt 75 prosent av statsbudsjettet. De pengene er nå stoppet.

Tysklands statsminister Angela Merkel har bedt det internasjonale samfunnet om å ta ansvar før det er for sent.

– Det kan ikke og må ikke være det internasjonale samfunnets mål å se på mens 40 millioner faller i kaos, sa Merkel nylig.

Men for noen var situasjonen håpløs allerede før Taliban tok over landet, og de håper bare å komme seg ut igjen.

Ateisten i Afghanistan «Sayed» ble tvangsreturnert fra Norge. Nå venter han bare på at Taliban skal finne ham.

I et teppelagt rom, og under en støyende vifte, sitter «Sayed». Idet han kom inn på kafeen, fulgte aktsomme blikk med på hånden hans, som var surret inn i et hvitt skjerf.

– Jeg frykter for mitt liv.

Mannen kom til Norge i 2009, og bodde der i elleve år. Han hadde flyktet fra et Afghanistan i krig. I 2012 fikk han første avslag på asylsøknaden sin.

VG kjenner hans identitet, og har sett dokumentasjon fra norske utlendingsmyndigheter som bekrefter hans historie.

Mens saken hans gikk gjennom rettssystemet i Norge, ble livssynet sakte, men sikkert endret. Han så hvordan mennesker drepte hverandre i Guds navn i Afghanistan, noe som gjorde ham vondt, forteller han.

Han ønsket å forlate islam og bli ateist.

– Da jeg bodde i Norge, så jeg hvordan de levde der uten en sterk religiøs tro, og hvordan de ikke drepte hverandre. Samtidig skjedde det mange terroraksjoner i islams navn, og jeg ønsket meg en livstro som ikke var slik.

I 2019 valgte han å ta en tatovering på hånden for å manifestere sin nye livsvei: symbolet for ateisme.

«Sayed» postet i sosiale medier om sitt frafall fra religionen, noe som gjorde at familien tok sterkt avstand fra ham. Hans søster kalte ham vantro, og han mottok flere trusler, forteller han.

Ateistsymbolet på hånden skulle vise seg å skape flere problemer for mannen.

I mars 2020, etter mange år i asylsystemet, ble han tvangsreturnert til Afghanistan. Utlendingsnemnda (UNE) mente han ikke hadde tilstrekkelig beskyttelsesbehov, og at han hadde tatovert seg selv for å få lov til å bli i landet.

UNE mente at han ikke «sto i fremtidig fare for forfølgelse ved en retur til Afghanistan».

Han snakker lavt. Mye av norsken har han glemt, men noen ord husker han fremdeles.

Både under den forrige afghanske regjeringen, og under Taliban, risikerer de som forlater sin religion, og de som utfører blasfemi, dødsstraff.

I en rask håndvending tørker han bort svetten fra ansiktet.

– Problemet mitt er tatoveringen. Hvis de ser den, vil de kappe av meg hånden, eller drepe meg.

Han ønsker bare et fredfylt liv utenfor Afghanistan, forteller han. Nå er han desperat etter å komme seg ut, slik mange andre også har gjort.

– Jeg forsøkte nylig å flykte til Usbekistan, men jeg klarte det ikke.

Norge har foreløpig satt all tvangsretur til Afghanistan på pause frem til 31. januar.

– Vi stoppet uttransporteringene fordi konflikten eskalerte og situasjonen var svært uoversiktlig, skriver avdelingsleder i UNE, Ingun Halle, til VG.

UNE skriver at de vurderer sikkerhetssituasjonen på det tidspunktet de behandler saken, og da returer ble foretatt var det forsvarlig. Nå følger de nøye med på situasjonen.

– Det at Taliban har overtatt styret av landet, trenger ikke nødvendigvis bety at den generelle sikkerhetssituasjonen blir verre fremover, skriver Halle.

For «Sayed» hjelper det lite at norske myndigheter nå har satt uttransporteringer på vent, nå som han er ute av landet.

Han tror det bare er et spørsmål om tid før Taliban vil finne ut at han har forlatt islam og om tatoveringen hans. For Taliban-soldatene er overalt.

Basen Taliban overtok enorme mengder militært utstyr fra sine fiender. – USA er nedkjempet, sier en Taliban-kriger.

Før var det et av de hemmeligste stedene i Afghanistan.

På basen hvor afghanske og amerikanske spesialsoldater trente på å drepe Taliban, er det nå nye makthavere.

En Taliban-soldat med en hvit kamuflasjevest over den tradisjonelle afghanske drakten vokter inngangen. Han ønsker ikke å bli fotografert, eller å slippe VG inn på basen.

På fanget hans hviler et amerikanskprodusert M4 automatgevær med lasersikte.

– Vi har knust dem. Jeg skjønner ikke hvorfor USA ikke vil anerkjenne vår regjering?

Så viser han frem våpenet sitt. «Property of the U.S. government» står inngravert inn på kolben.

Ved siden av ham står en stor, amerikansk walkietalkie.

Det var blant utstyret sikkerhetsstyrkene etterlot da de i all hast forlot landet i midten av august. I tillegg etterlot de store mengder våpen, helikoptre og kjøretøy.

Mobilen hans vibrerer, og han flikker opp telefonen med et rosa deksel og et stort hjerte på baksiden.

– WhatsApp er mye bedre enn walkietalkiene, forteller soldaten.

– Er vi de første vestlige dere har truffet?

– Ja.

– Har dere sett noen vestlige før?

– Ja, men bare når de er døde på slagmarken.

– Hvordan er det å være i Kabul?

– Det er fint, men her er ikke så mange som følger våre islamske lover.

En butikkeier følger med på samtalen. Han har drevet den lille nabolagssjappa i 18 år, forteller han.

Før var kundene hans afghanere som kjøpte energidrikk til de amerikanske spesialsoldatene på basen. Nå er det Taliban som er kundene.

To av sønnene hans jobbet som oversettere for amerikanerne, og fikk plass på de siste vestlige evakueringsflyene ut av landet.

Nå håper butikkeieren også å komme seg ut av landet.

– Jeg stoler ikke helt på disse Taliban-soldatene. Jeg tror noe ille kan skje her fremover.

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden var i september i Afghanistan.

Fakta om krigen i Afghanistan * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Afghanistan. Taliban ble styrtet fra makten. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde tilholdssted i landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014. * Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Fra 2005 til 2012 hadde Norge ansvaret for sikkerheten i den afghanske Faryab-provinsen. * Krigen anslås å ha kostet over 170.000 mennesker livet siden 2001, blant dem over 47.000 sivile. Over 2.450 amerikanske soldater ble drept, mens Norge mistet ti soldater. * USAs samlede utgifter knyttet til krigen har oversteget 20.000 milliarder kroner, ifølge Costs of War-prosjektet ved Brown University. * I 2020 inngikk USAs daværende president Donald Trump en avtale med Taliban om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan. * Da de vestlige styrkene begynte sin tilbaketrekning i mai i år, trappet Taliban opp sine angrep på de afghanske regjeringsstyrkene. * Taliban inntok Kabul 15. august etter en ti dagers lynoffensiv. USAs siste soldater forlot byen litt før midnatt natt til 31. august. (NTB)

VIDEO: Advarsel, sterke bilder: Fida ble symbolet på slutten av vestens krig i Afghanistan. I et desperat forsøk forsøkte han å forlate landet. Så falt han fra flyet.