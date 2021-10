Otere tar over Singapore: − Det er som «Game of Thrones»

Oterbestanden i Singapore har økt kraftig den siste tiden. De drikker av byens fontener, bader i bassenger og dukker opp inne på sykehus. – De begynner å bli en plage, sier en innbygger til Washington Post.

Publisert: Nå nettopp

– De spiste som om de var på buffé, sier Lynette Foo (32) til Washington Post.

Hun var hjemme i leiligheten med babyen sin i Singapore da hun hørte lyder. Over et dusin otere vandret over plenen hennes, og begynte å forsyne seg av koiene i dammen, som svigerfaren har hatt i flere tiår, skriver avisen.

– De begynner å bli en plage, sier Foo.

På 1970-tallet drev forurensning og avskoging bort oterbestanden i Singapore, som er en øy- og bystat. Men etter at landet har renset opp i vannet og plantet mer skog de siste årene, kom oterne tilbake med full kraft.

Nå er de mer enn ti familiene som lever her blitt godt integrert i det urbane rom, og har lært å navigere i en av verdens mest kosmopolitiske byer. Ifølge avisen begynte oterne å etablere seg i byen i 2014.

Det er til noens glede, og til andres irritasjon, skriver Washington Post.

I mai i fjor tok en av byens borgere til orde for at myndighetene i Singapore burde vurdere å skremme oterne bort fra urbane områder med gummikuler eller høye lyder i et leserinnlegg.

Statsministeren i Singapore, Lee Hsien Loong, har derimot stilt seg bak de supersvømmende fiskejegerne.

– I stedet for å fokusere på å beskytte våre «territorier» må vi finner måter å sameksistere og blomstre med vår lokale flora og fauna, skrev Loong på sin Facebook-side.

forrige



fullskjerm neste NAM: Oterne i Singapore er drevne fiskejegere, noe blant annet lokale koi-eiere har fått merke. 1 av 3 Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Dokumenterer rivalisering og kjærlighetshistorier

I Marina Bay-området i byen bruker oterne avløpsrør for å komme seg rundt. De dukker stadig opp i rushtrafikken, og vandrer tvers over universitetsområder.

Otere som blir presset ut av lokale elver og bukter av rivaliserende familier, må grave hi midt mellom bygninger i stedet. Den harde kampen for tilværelsen mellom familiene følges tett av lokalavisene.

– Det er som «Game of Thrones». Du innser at alle bare prøver å overleve, sier Marjorie Chong til avisen.

Hun driver Facebook-gruppen «Ottercity», og er en av dem som har blitt svært interessert i å følge oternes liv.

Chong og andre medlemmer bruker dager på å spore hvor forskjellige familier befinner seg, dokumentere rivaliseringer, kjærlighetshistorier og territoriale sammenstøt på sosiale medier.

Siden har nesten 150.000 følgere på Facebook.