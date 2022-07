Farlig fristelse

ODESA (VG) Det er blikkstille vann og blå himmel.

Så stiger en hvit, skummende vannsøyle opp i luften ved stranden i Odesa. En 50 år gammel mann har svømt på det ukrainske myndigheter tror er en mine. Han mister livet umiddelbart.

Myndighetene har publisert videoen som en advarsel om at innbyggerne må holde seg unna vannet og strendende.

Men advarselen når ikke hjem til alle.

Odesa er et yndet mål i Russlands angrepskrig. Med den kan president Vladimir Putin kontrollere hele den strategiske viktige svartehavskysten.

Så for å beskytte seg mot invasjon, har ukrainske myndigheter satt opp barrikader, minelagte strendene og satt ut sjøminer.

Men etter fem måneder med krig, klarer ikke innbyggerne lenger å motstå fristelsen til det krystallklare, blå vannet og de hvite sandstrendene.

Det er ikke uten grunn byen kalles «perlen i Svartehavet».

Det er nesten 30 varmegrader, og svetten perler på pannen til 40 år gamle Igor.

Så blikker han til venstre. Så til høyre.

Med raske, bestemte skritt åler han kroppen under 13 rader med rødt og hvitt sperrebånd, ned en betongtrapp, og ut i Svartehavet.

Hodet er så vidt under, før han er på vei opp igjen og tilbake på strandpromenaden.

– Politiet sier vi ikke kan svømme her, så jeg må være lynrask, sier Igor.

Hvis han blir sett av politiet, risikerer han å få en bot.

– Det er en ny regulering på grunn av krigen, sier han mens håndduken fjerner bevisene.

– Politiet sier at vi kan være et mål, men tror de virkelig russerne med krigsskipene sine er så dumme at de vil sikte på de nakne rumpene her, sier 74 år gamle Olga.

Hun er ofte blitt jaget opp fra sandstranden, så nå har hun lagt seg til rette på et steingjerde med utsikt over havet.

– Myndighetene våre gjør det verre med alle disse minene.

De fleste på stranden forteller at ryktene tilsier at sanden på akkurat denne stranden ikke er minelagt, på tross av skiltene.

Olga er sikker i sin sak. Siden mai har hun trosset advarslene og vandret ut i vannet.

– I utkanten av havet er det kanskje sjøminer, men jeg tror det er umulig at de kan komme inn hit fordi det er bølgebrytere der ute. Men jeg vet jo ikke.

– Jeg er ikke redd for at det skal eksplodere. Jeg er redd for de som sjekker oss, sier Lenid (67)

– Men vi har én time på oss, når politiet tar lunsj. Da hopper alle i vannet.

Mens han venter på at politiet skal forsvinne ut av syne, kaster han en bøtte ut i vannet og heiser den opp igjen.

Så får han seg en kalddusj med sjøvannet.

Odesa regnes som Ukrainas viktigste havneby, og frykten for russiske sabotører gjør at de har portforbud om natten, og det er væpnede soldater som patruljerer gatene.

Byen har vært under konstant trussel de siste fem månedene.

Natt til 24. februar, ble overvåkningskameraene på grensestasjonen mellom russisk-annekterte Krim-halvøya og Ukraina skrudd av, og russiske stridsvogner rullet innover og i retning mot Odesa.

De russiske soldatene ble slått tilbake, og har enda ikke klart målet om å kapre hele svartehavskysten, noe som ville blitt sett på som en stor symbolsk og strategisk seier.

Nå står de russiske stridsvognene omkring ti mil unna. Russiske styrker fokuserer hovedsakelig nå på den østlige delen av landet rundt Donbas-regionen.

Men krigen har allerede rammet Odesa. På grunn av minene i vannet er all skipstrafikk stoppet. Det er konsekvenser Ukraina og verden allerede kjenner på, for 20 millioner tonn korn som egentlig skulle vært eksportert, er ikke blitt fraktet ut.

Langs sjøkanten er det også mange som mener at innbyggerne burde følge myndighetenes pålegg, og holde seg unna vannet.

– Det er jo krigstid, så vi må holde ut litt til, sier Svetlana (73).

Venninnen til Svetlana tar opp en liten sprayflaske og gir henne en dusj av vanndis.

– Det er bare kranvann, sier hun.

Hun har ikke mye til overs for de som legger på svøm i det minelagte vannet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk vil ut og bade, hvorfor de utfordrer skjebnen. Eksploderer en mine vil trykkbølgen kanskje skade andre rundt dem også.

Mens sololje smøres inn i blek hud, og unge og gamle myser mot sola, kommer plutselig flere politibetjenter og soldater vandrende på stranden.

De er bevæpnet med AK-47 og jager gjestene opp fra den hvite sanden.

Like etterpå starter flyalarmen å ule, og tre tunge drønn høres i det fjerne.

Men det ser ikke ut til å gjøre så mye med badelysten.

Sol, sommer og solkrem til tross, mange av innbyggerne sier at tiden på stranden bare er som en pause fra krigens realiteter.

– Det kan virke som at det ikke er en krig her, men alle tenker på den, og folk er deprimerte fordi de har mistet hjem og deres jobber, sier Marina (26).

Marina frykter russerne vil forsøke å ta Odesa igjen om noen måneder, så det at strendene er minelagte syns hun bare er bra. Samtidig gjør det henne ingenting fordi hun ikke kan svømme.

– Men jeg tenker hele tiden på krigsskipene som ligger der ute.

