Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz utenfor Kongressen.

«Steppet inn» for Trump: Tviholder på «den store løgnen»

WASHINGTON D.C. (VG) Etter Donald Trumps avlyste pressekonferanse tok hans nærmeste støttespillere over stafettpinnen og fortsatte på «den store løgnen», ett år etter supporterne hans stormet Kongressen.

– Det tas fortsatt rettslige skritt for veldig ekte påstander om valgfusk. Jeg vet om flere spesifikke tilfeller hvor riksadvokater har stått i veien for en ekte, legitimt straffeforfølgelse av valgsvindel.

Ordene kommer fra en av Donalds Trumps sterkeste forsvarere, republikaneren Matt Gaetz – som tidligere har vært under etterforskning av Justisdepartementet for å skulle ha betalt flere kvinner for seksuelle tjenester.

MØTTE PRESSEN: Utenfor Kongressen fortsatte Donald Trumps allierte Matt Gaetz og Marjorie Taylor Greene å spre ordet til den tidligere presidenten.

«Hets»

Sammen med den kontroversielle republikaneren Marjorie Taylor Greene kalte de inn til pressekonferanse ett år etter at Trump-tilhengere og høyreekstreme stormet bygningen – hvor USAs demokrati så en av sine mørkeste dager i moderne tid.

– Det er veldig viktig at den republikanske stemmen blir hørt i dag. Det er denne stemmen, de republikanske tilhengerne og Trump-supporterne, som har fått konstant hets det siste året, sa Taylor Greene som «steppet inn» for Trump etter at den tidligere presidenten avlyste sin planlagte pressekonferanse fra Florida.

ANGREP: 6. januar 2021 stormet flere hundre Trump-tilhengere og høyreekstreme Kongressen.

I forkant var det varslet at de i dag ville gi «et republikansk svar for å avsløre sannheten om 6. januar 2021-protestene».

– Når republikanerne gjenopptar makten, kan landet se frem til tøffe spørsmål, og ekte svar på det som skjedde den 6. januar 2021, sa Gaetz, som også trakk frem at han mente Kongress-stormingen ikke var «et angrep».

ROLIG: Foran Kongressen, ett år etter stormingen, var de høye gjerdene som omkranset bygningen i flere måneder byttet ut med noen lave gjerder.

Joe Biden, som markerte dagen med en tale til nasjonen, kunne ikke vært mer tydelig:

– Trump har skapt og spredt et nett av løgner om valget i 2020. Og han har gjort det fordi han verdsetter makt overfor prinsipp, og fordi han anser sine egne interesser som viktigere enn landets interesser, uttalte han og fortsatte:

– Hans sårede ego betyr mer for ham enn demokratiet vårt, eller konstitusjonen vår.

Ett år senere er fakta følgende:

Det er ikke funnet bevis for Trumps påstander om valgfusk

Minst 138 politibetjenter ble såret under angrepet på Kongressen etter at flere tusen Trump-supportere hadde møtt opp i hovedstaden på oppfordring fra den tidligere presidenten

Det ble påført store materielle skader på bygningen

Det ble oppdaget rørbomber i nærheten av Kongressen

Fem personer som deltok i demonstrasjonen og stormingen mistet livet – enten under stormingen eller rett etter

Mickey Witthoeft, moren til Ashli Babbitt som mistet livet under stormingen, sammen med de to republikanerne.

Mistet datteren

En av dem som mistet livet den dagen var veteranen og Trump-supporteren Ashli Babbitt.

Idet noen fra gruppen hun var i forsøkte å knuse et vindu like utenfor salen til medlemmene av Representantenes hus, ble Babbit skutt av politimannen Michael Byrd.

Med et Trump-flagg knyttet rundt halsen falt hun bakover like etter at smellet kom.

Under pressekonferansen hentet Gaetz og Taylor Greene frem moren til Ashli, Mickey Witthoeft, som VG intervjuet tidligere på dagen.

SØRGER: Mickey Witthoeft mistet datteren under Kongress-stormingen i januar 2021. Hun er kritisk til at ingen har blitt holdt ansvarlig for drapet.

Hun deler de to republikanernes syn på at «valget er stjålet».

– Hun var her for å protestere det hun følte var et stjålet valg. Det var hennes rett som en amerikansk statsborger, sier hun når VG spør henne hva datteren hennes gjorde i Kongressen den dagen.

– Datteren min ble offentlig henrettet, uten at det fikk noen følger for noen som helst, sier hun.

Byrd, politimannen som skjøt Babbitt, har i et TV-intervju i fjor sommer fortalt at han skøyt som en «siste utvei», fordi inntrengerne fortsatte å forsøke bryte seg gjennom døren – selv etter advarsler om å la være.

Han visste at kom de seg gjennom der, var opprørerne i praksis inne i salen, der flere titalls kongressmedlemmer befant seg.

I D.C.: Mickey Witthoeft (t.v) sammen med familiemedlemmet Wilma Ward.

Witthoeft sier at dersom hun hadde vist utfallet av datterens deltagelse i Kongress-stormingen ville hun ikke latt henne dra – men at det lå i datterens natur å «tjene landet sitt».

– Jeg føler at hun døde mens hun gjorde nettopp dette. Hun ble frastjålet stemmen sin, og det er min plikt å være hennes stemme nå, sier hun til VG

STILLE ETTER STORMEN: Scenene ved Capitol er svært annerledes 6. januar 2021, enn på samme dato året før.

Etter stormingen ble det antatt at mange republikanere ville vende ryggen til Trump og hans ubegrunnede anklager om valgfusk.

Men fortsatt viser meningsmålinger at mellom 60 og 70 prosent av republikanske velgere tror Trump ble frastjålet valgseieren i 2020.

Andelen har vært ganske stabil helt siden januar i fjor, ifølge Washington Post.