FNs besøk i Kina får kritikk: – Brukt av Kina som propaganda

FNs menneskerettskommissær Michelle Bachelets omstridte tur til Kina er over. Besøket får kritikk for å la Kina bruke det som propaganda. Samtidig får lekkede dokumenter fra en av Kinas fangeleirer stor oppmerksomhet.

Bachelets besøk i Kina har høstet kritikk fra flere både før, underveis og i etterkant.

Før møtet insisterte myndighetene i Kina på at møte skulle være «vennlig», og skal også ha truet uigurer som bor i andre land som spurte Bachelet om hun kunne skaffe informasjon om familiemedlemmer.

Menneskerettsgrupper mener at over én million uigurer er pågrepet i Kina. USA og andre vestlige land omtaler behandlingen av uigurer som et folkemord, men Kina nekter for anklagene og kaller det århundrets løgn.

I forkant av turen mente USA og flere andre land, samt uigurer i eksil, at besøket var en feilvurdering, og at Bachelet ble ført bak lyset og ikke vist virkeligheten av kinesiske myndigheter.

Info Uigurer Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina.

Utgjør 8,3 millioner av Xinjiangs 19 millioner innbyggere.

Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen.

Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene. Opptil 1 million er nå internert i såkalte omskoleringsleire, ifølge menneskerettsgrupper.

Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller uiguriske separatister. De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror.

Uigurene i Xinjiang lever under strenge forordninger fra kinesiske myndigheter. Siden 2014 har myndighetenes bruk av interneringsleirer og overvåkning av uigurene vært kritisert av flere land. Kilde: NTB/Store Norske Leksikon Vis mer

Bachelet: Ikke en etterforskning

Kritikere har i stedet pekt på at det strengt kontrollerte besøket har blitt undergravd av Kinas tilbakevisning av propaganda og feilgrep.

– Alle våre likesinnede land har lignende syn på besøket: det er en seier for Kina. Det beste hun kan gjøre nå er å være åpen om tilgangen hun har hatt, sier en europeisk diplomat i Beijing til Financial Times.

I løpet av besøket møtte hun Kinas utenriksminister Wang Yi og hadde et virtuelt møte med presidenten Xi Jinping.

Bachelet uttalte lørdag at besøket ikke var en etterforskning, og at hun oppfordret regjeringen til å gjennomgå håndteringen av terror for å forsikre at de overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder, skriver Reuters og AFP.

– Dette besøket blir allerede brukt av Kina som propaganda for å skjule deres pågående, avskyelige forbrytelser, sier Mehmet Tohti, administrerende direktør for det Ottawa-baserte uigur Rights Advocacy Project til The New York Times.

– En felle

FNs menneskerettskommissærs tur til Kina er den første siden 2005.

Ifølge avisen har Bachelet bedt om å få besøke landet siden hun tiltrådte i 2018 i forbindelse med anklagene om overgrep mot uigurer. Kina har nektet et besøk hvis det skulle være en etterforskning.

FN-direktøren ved den Internasjonale Krisegruppen, Richard Gowan, uttalte at Kina hadde gjort turen til et «PR-rot for FN» og at Bachelets sjanser til å forbedre situasjonen for uigurene var «kanskje 3 prosent», skriver Financial Times.

Gowan understreket at turen burde bli sett på samme måte som da FNs generalsekretær António Guterres møtte Russlands president Vladimir Putin forrige måned.

– Hvis FN ikke hadde dratt hadde det vært enda mer skadelig for det gjenværende håpet om at FN kan gjøre noe av verdi.

Ved å dra til Kina mener Gowan at Bachelet ofrer seg, fordi de har visst fra starten av at de ikke ville bli møtt med åpenhet.

– Det er en felle. Men det er en felle som Bachelet måtte gå inn i.

Innsiden av Kinas fangeleirer

Mens Bachelet var i Kina ble tusener av dokumenter og bilder fra innsiden av Kinas fangeleirer for uigurer i Xinjang-provinsen lekket.

Dokumentene er hentet av en hacker fra en politiserver.

Filene dokumenterer blant annet hvordan kinesiske ledere er direkte involvert i interneringen av mange hundre tusen uigurer og andre muslimer.

I dokumentlekkasjen får man også se bilder fra innsiden av leirene for første gang.

Kinesiske myndigheter hevder det dreier seg om sentre der folk får arbeidstrening og der islamsk ekstremisme bekjempes. Men menneskerettighetsgrupper mener det dreier seg om leirer der det foregår grove menneskerettighetsbrudd og tvangsarbeid.

FANGELEIR: Et bilde fra The Victims of Communism Memorial Foundation viser innsiden av en av fangeleirene i Kina. Det er uvisst når bildet ble tatt, men ifølge nyhetsbyrået AFP har det dukket opp nylig, i forbindelse med Bachelets besøk til Kina.

Kina har avvist anklagene og kaller dem århundrets løgn.

En av filene viser en tale av en lokal leder i kommunistpartiet, Chen Quanguo, som gir fangevoktere ordre om å skyte for å drepe enhver som prøver å rømme.

Kina insisterer på at leirene gir takknemlige og villige uigurer og andre tyrkiske minoriteter lærdom som styrer dem bort fra farene ved terrorisme og ekstremisme, skriver BBC.

Avisen har også tatt kontakt med myndighetene i Kina om de lekkede dokumentene og bildene, og fikk svar fra den kinesiske ambassaden i Washington D.C.

AVVISER ANKLAGENE: En mann blir eskortert vekk av vakter iført håndjern i en av fangeleirene i Kina. Kina nekter for anklagene om fangeleirer og insisterer på at det er leirene dreier seg om arbeidstrening og bekjempelse av islamsk ekstremisme.

– I møte med den alvorlige og komplekse terrorbekjempelsessituasjonen har Xinjiang tatt en rekke avgjørende, robuste og effektive avradikaliseringstiltak. Som et resultat har Xinjiang ikke hatt noen terrorsak flere år på rad, heter det i uttalelsen som videre hevdet at en stor mengde falsk informasjon hadde blitt spredt om Xinjiang-spørsmålet de siste årene.

Bachelet opplyste lørdag at kinesiske myndigheter har forsikret henne om at sentrene for såkalt omskolering av den muslimske minoriteten i Xinjiang-provinsen, som av menneskerettsorganisasjoner karakteriseres som arbeidsleirer, nå «er avviklet».