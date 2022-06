LETEOMRÅDET: Flyet styrtet ved Europoort ytterst mot Nordsjøen.

Far og sønn savnet etter flystyrt i Nederland: − Håp om å finne dem

ROTTERDAM (VG) Flykroppen og de savnede er fremdeles ikke funnet, to døgn etter at et småfly med en far og en sønn fra Norge styrtet i Caland-kanalen ved Rotterdam.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søket var avsluttet for dagen da VG tirsdag kveld ankom ulykkesstedet der kanalen møter Nordsjøen. Vannet er dypt, strømmen sterk og trafikken stor i Europas største havn.

En voksen og en elev ved en ungdomsskole i Bergen er savnet etter ulykken søndag kveld. Flyet hadde samme dag fløyet fra Flesland via Tyskland. Målet var Frankrike.

Det var ingen andre om bord.

Onsdag morgen bekrefter Vest politidistrikt overfor VG at det er en far og en sønn som er savnet.

– Ja, jeg kan bekrefte at det er en far og en sønn som er savnet og at de er fra Bergen, sier politiadvokat Cathrine Melau i Vest politidistrikt klokken 09.20.

– Håp om å finne dem

Talsperson for nasjonale politimyndigheter i Nederland Therese Ariaans sier til VG at søkeforholdene i kanalen er svært krevende. Bare deler av skroget er så langt funnet.

– Vi har selvsagt håp om å finne dem. Det er vanskelige omstendigheter, men vi forsøker så lenge vi kan, understreker Ariaans.

1 / 3 SØK: Fra redningsaksjonen søndag kveld. forrige neste fullskjerm SØK: Fra redningsaksjonen søndag kveld.

De pårørende er varslet.

– Vi vet at dette er en av de frykteligste situasjoner det går an å være i for de pårørende. Særlig for de pårørendes skyld gjør vi alt vi kan for å finne de savnede, sier Therese Ariaans.

Følger opp klassen

Etatsdirektør for skoler i Bergen Frode Nilsen bekrefter overfor VG at det var et barn fra Bergen på flyet som styrtet i Nederland.

– Skolen er varslet og vi prøver å ivareta dem rundt på en best mulig måte, sier Nilsen til VG.

Skolen holdt åpent for elever og ansatte etter skoletid tirsdag.

– Vi følger opp klassen og en del venner, sier rektor ved den aktuelle ungdomsskolen til VG.

LOSHAVN: Losene som bistår skipene, holder til nær ulykkesstedet.

Vest politidistrikt bistår nederlandsk politi med å varsle og ivareta pårørende, men det er nederlandske myndigheter som har ansvaret for å etterforske ulykken.

– Været var dårlig da ulykken skjedde. Det regnet kraftig, sier den nederlandske polititalskvinnen.

Fant flyvinge

Besetningen på en patruljebåt fra havnevesenet skal ha sett småflyet gå ned i den store Caland-kanalen vest for Nederlands nest største by Rotterdam søndag kveld.

Kystvakten, brannvesenet og politiet ble satt inn i en omfattende redningsaksjon. Raskt ble vrakrester, oljesøl, redningsvester og klesplagg lokalisert i vannet.

En flyvinge skal også være funnet, opplyser havnevesenet til avisen AD.

SAVNET: Søndag ble det gjort søk i kanalen ved Rotterdam hvor flyet skal ha gått ned.

Dykkere søkte søndag kveld ned til 24 meters dyp, og en ubemannet undervannsfarkost med sonar har vært satt inn i letingen. Helikopter søkte fra luften.

Etter to timer ble håpet om å finne overlevende ansett å være ute. Nødetatene skrev søndag klokken 23.21 at det antok at det var snakk om en dødsulykke.

Gigantisk havn

Flyet styrtet ved havnen Europoort, hvor tankere laster petroleum og store skip henter malm og andre bulklaster. Kraner og vindmøller ligger på rekke og rad.

I det gigantiske havneområdet ligger store raffinerier og kjemiske fabrikker. Her foregår omlasting fra fartøyene på Rhinen til havgående skip.

Kolossale lasteskip glir døgnet rundt gjennom kanalen og ut i Nordsjøen. Men det er knapt mennesker å se langs de øde veiene mellom inngjerdede industriområder.

Småflyet er registrert i Spania, men har norsk eier. Ifølge NRK forlot det Bergen lufthavn Flesland søndag morgen.

Den nederlandske havarikommisjonen etterforsker ulykken.