Malala om Afghanistan: − Vet vi ikke kan redde alle

Ni år etter at pakistanske Malala Yousafzai (24) ble skutt av Taliban, er hun vitne til at de tar makten i Afghanistan.

For to uker siden dro Malala Yousafzai til sykehuset for å gjennomføre sin sjette operasjon etter skadene hun fikk av skuddet for ni år siden.

Da våknet hun opp til nyheten om at Taliban hadde tatt kontroll over byen Kunduz, som ble den første store byen som falt i Afghanistan.

– De neste dagene så jeg, med isposer og bandasje surret rundt hodet, provins etter provins falle til menn med våpen – ladet med kuler, like som den som skjøt meg, skriver Malala i et innlegg hun har delt på sin Twitter-profil tirsdag.

Malala Yousafzai ble verdenskjent etter at hun ble skutt i hodet av Taliban i Swat Valley i Pakistan 9. oktober 2012. Malala demonstrerte for at jenter skulle få gå på skole i hjembyen, og ble angrepet av Taliban på bussen på vei hjem fra skolen. Hun ble fløyet til Birmingham i England for å opereres, og overlevde.

I 2014 ble hun tildelt Nobels fredspris.

Ubesvarte rop om hjelp

Så fort Malala kunne sitte oppreist igjen etter sin siste operasjon, ringte hun rundt, skrev brev til statsledere og snakket med kvinners rettighetsaktivister i Afghanistan, skriver hun i innlegget hun nå deler.

– De siste to ukene har vi klart å hjelpe flere av dem og deres familier med å komme seg til et trygt sted. Men jeg vet vi ikke kan redde alle.

Søndag 15. august tok Taliban også over kontrollen i hovedstaden Kabul, og etter 20 år med NATO-krigføring, er dermed Taliban tilbake ved makten.

– Ni år senere, prøver jeg fortsatt å komme meg etter kun én kule. Folket i Afghanistan har måttet ta millioner av kuler over de siste fire tiårene. Hjertet mitt blør for de navnene som vil bli glemt, eller ikke engang kjent, og for de ropene om hjelp som vil gå ubesvart, skriver Malala.

Det knytter seg stor usikkerhet til hvilke rettigheter kvinner vil ende opp med å ha i et Taliban-kontrollert Afghanistan. Etter at de tok kontrollen, har Taliban kommet med løfter om at kvinner blant annet vil få lov til å jobbe og ta utdanning – noe som har blitt møtt med mistro.

Da Taliban skjøt Malala, var hun allerede noe kjent blant lokale journalister og i noen internasjonale medier for sin kamp for jenters skolegang. Dermed ble det rapportert om hendelsen, og verden reagerte.

– Uten folkemengdene som holdt «I am Malala»-skilt, uten tusenvis av brev og tilbud om støtte, bønner og nyhetssaker, ville jeg kanskje ikke ha fått medisinsk behandling. Foreldrene mine ville ikke klart å dekke kostnadene alene. Jeg ville kanskje ikke ha overlevd.

Begynte å skyte

Malala skriver videre at hun her om dagen snakket med sin beste venn – jenta som satt ved siden av henne på skolebussen da Taliban angrep, og spurte henne om hun igjen kunne fortelle hva som skjedde den dagen på bussen.

«Skrek jeg? Prøvde jeg å rømme?», spurte Malala.

Venninnen svarte at hun hadde stått stille og stirret inn i ansiktet til et Taliban-medlem da han ropte ut navnet hennes.

«Du holdt hånden min så hardt at jeg følte smerten i flere dager. Han kjente deg igjen, og begynte å skyte. Du dekket ansiktet ditt med hendene dine, og prøvde å bøye deg ned. Et sekund etterpå falt du ned i fanget mitt.», fortalte venninnen.

To av vennene til Malala ble skutt i hånden og armen, og den hvite bussen ble rød av blod, skriver hun.

– Kroppen min har arr fra én kule og mange operasjoner, men jeg har ikke noe minne av den dagen. Ni år etter har min beste venn fortsatt mareritt.