WHO-sjef Tedros Ghebreyesus advarer om den farlige kombinasjonen av lav vaksinedekning og lav testing for corona, som er en realitet i flere land i verden.

WHO advarer om «giftig blanding»

WHO advarer mot en «giftig blanding» av lav vaksinedekning og manglende testing. Kombinasjonen skaper grobunn for nye mutasjoner, sier de.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en oppskrift på å avle fram og forsterke virusvarianter, sa sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Han slo fast at verdens land må få fullvaksinert de med høy risiko for å få coronasykdom, og de som er sårbare for slik sykdom, så fort som mulig.

Tedros benyttet anledningen til å minne om at selv om verdens oppmerksomhet nå er rettet mot omikronvarianten av coronaviruset, som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke, er det fortsatt deltavarianten som står for nesten alle smittetilfellene globalt.

– Vi må bruke de verktøyene vi allerede har for å hindre smitte og redde liv fra deltavarianten. Om vi gjør det, vil vi også hindre smitte og redde liv fra omikronvarianten. Men om land og individer ikke gjør det de kan for å hindre spredningen av delta, kommer de ikke til å hindre spredning av omikron heller, sa han.

Venter på mer informasjon

Mye er fremdeles uvisst om omikronvarianten, blant annet om de nåværende vaksinene fungerer like godt mot den, og hvor smittsom den er. Men om det siste tror WHO at de snart vil vite mer.

– Vi forventer å ha mer informasjon innen noen dager om hvor smittsom omikron er, sa WHOs ledende epidemiolog Maria Van Kerkhove på pressekonferansen.

Tidligere har WHO sagt at det kunne ta opp til flere uker å vurdere dataene som hittil fins om omikron.

Varianten blir funnet i flere og flere land, og onsdag har blant annet Norge, Nigeria og Sør-Korea bekreftet sine første tilfeller av omikron. Sør-Korea meldte at det var snakk om fem personer som nylig ankom landet etter å ha reist i utlandet.

I Japan gjør bekymring for at omikron skal spre seg at myndighetene har bedt flyselskapene om å stanse alle bestillinger inn til landet ut året.

Planlegger for neste pandemi

Mens flere land nå ruster seg for å møte økende smitte fra omikronvarianten, har medlemslandene i WHO jobbet med en beredskapsplan for å takle fremtidige pandemier.

Beredskapsplanen skal være klar innen mai 2024, og WHO-sjef Tedros kalte beslutningen om den et håp verden sårt trenger. Samtidig kom han med en klar beskjed i lys av trusselen fra omikronvarianten:

– Jeg har bare en enkel oppfordring til alle medlemslandene, og det er: Gjør ende på denne pandemien. Bare den siste uken har viruset demonstrert at det ikke bare vil forsvinne av seg selv.