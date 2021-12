KRIGSHANDLINGER: Bildet er tatt like etter et luftangrep mot Mekele, hovedstaden i Tigray-regionen.

Slik truer krig Afrikas eldste land

Mens den etiopiske borgerkrigen bølger frem og tilbake dør tusenvis av mennesker og millioner sliter med å skaffe mat. En av Norges fremste eksperter tror konflikten vil vare i årevis, og at landet til slutt sprekker opp.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ser ikke noen mulighet for at noen av partene vinner. Det vil ende i en eller annen form for skilsmisse, men dette kan ta tid. Det kan gå flere år før partene forstår tegningen, sier Etiopia-ekspert og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Stig Jarle Hansen.

Så langt har den pågående borgerkrigen i Etiopia – Afrikas eldste uavhengige land og en nasjon som aldri ble kolonisert – vart i litt over et år:

4. november 2020, bare ett år etter at han fikk Nobels fredspris , innledet statsminister Abiy Ahmed en militærkampanje rettet mot Etiopias nordlige Tigray-region. Målet var å beseire Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF), som hadde makten i landet fra 1991 til 2018, en gang for alle.

STATSMINISTER: Abiy Ahmed avbildet i militæruniform på et ukjent sted på et ukjent tidspunkt. Bildet ble offentliggjort i slutten av november.

Abiy lovet en rask militærkampanje, men møtte kraftig motstand. Regjeringshæren gikk på et stort nederlag i juni, da de ble tvunget ut av Tigray-provinsen.

Krigshandlingene beveget seg sør i landet og sent i oktober kunne TPLF erklære at de hadde erobret to viktige byer nær hovedstaden Addis Abeba. Regjeringen erklærte unntakstilstand og ba befolkningen melde seg til tjeneste. Blant dem som gjorde det var langdistanseløperen og OL-helten Haile Gebrselassie.

I november lovet Abiy å «gravlegge denne fienden». Den siste tiden hevder regjeringshæren å ha vunnet tilbake flere strategisk viktige byer, og statsministeren har selv sagt han vil lede hæren fra fronten

forrige

fullskjerm neste DEMONSTRERTE: Haile Gebrselassie viste sin støtte til regjeringsstyrkene i Etiopia under en demonstrasjon i slutten av november. 1 av 2 Foto: AP

To klare tapere

Hansen forklarer at TPLF sin offensiv hadde klare begrensninger. Blant annet fordi de mangler ammunisjon, fordi de blir sårbare på flankene, fordi regjeringshæren har fått tilgang på droner og fordi regjeringen har større områder å mobilisere fra og dermed flere soldater å mobilisere.

Men at det nå er statsministeren Abiy og regjeringshæren som er på offensiven betyr ikke at krigen går mot en snarlig slutt, ifølge professoren.

– På landsbygda i Tigray er ikke TPLF enkle å bekjempe. De har fått en liten nedtur nå, men de er gode på geriljakrig. Når de nå kommer tilbake til sine hjemmeområder kan de re-konsillidere, slik de gjorde på 70- og 80-tallet. De har også folkelig støtte. Da er vi igjen der vi var i fjor høst, sier Hansen, og legger til:

– Det er mange som sier at droner, og TPLFs nye tap kan forandre situasjonen til Abiys fordel, men jeg tror dette vil kunne bølge frem og tilbake i flere år.

Info Fakta om Tigray-krigen Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991.

TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter.

I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile.

Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara.

Ifølge FN trues minst 400.000 mennesker av sult i Tigray, der matlagrene gikk tomme i august.

Bare 14 prosent av nødhjelpsbehovet blir dekket, ifølge FN, som anklager Abiys regjering for å ha innført en nødhjelpsblokade. (NTB) Vis mer

STRIDSVOGN: En ødelagt stridsvogn fotografert i Mesobit i Etiopia mandag denne uken.

Han sier at krigen har åpnet for store brudd på menneskerettighetene fra to fanatiske sider, som begge tror de slåss en «rettferdig» krig. Når den ene parten gjør noe, så svarer den andre med noe tilsvarende. Dermed er Tigray-folket ofre i en periode og Amhara-folket, som støtter regjeringshæren, i neste.

– Resultatene blir uansett forferdelige med store humanitære lidelser og fryktelig mange liv som går tapt, forklarer eksperten.

Han ser to klare tapere i denne krigen:

– Demokratiet og befolkningen i Etiopia.

– Flaut å se på

De nøyaktige dødstallene i borgerkrigen er uklare, men det er snakk om tusenvis. Inkludert sivile og barn. Så mange som to millioner mennesker skal være fordrevet. Minst 400.000 trues av sult. Ni millioner flere har behov for nødhjelp for å skaffe nødvendig mat, ifølge FN.

Dødstallene kan med andre ord komme til å stige kraftig i tiden som kommer.

SULTER: Et barn som skal lide av alvorlig underernæring får behandling på et sykehus i Tigray-provinsen. Bildet ble delt anonymt med nyhetsbyrået AP i høst.

Stig Jarle Hansen mener det internasjonale samfunnet ikke har vært i nærheten av å gjøre nok for å forhindre katastrofen som utspiller seg.

– Nei, det har de ikke. Det er flaut å se på at EU forventer at USA, som ikke har forstått voldspotensialet hos TPLF, skal ta hovedrollen. Kina og Russland ser bare ut til å ta parti med motsatt part enn hva amerikanerne gjør, og pøser inn våpen der, sier professoren, og legger til:

– Den internasjonale tilnærmingen til å skape fred i Etiopia er bare kaos.

Kenya og Uganda er to av få land Hansen trekker frem som «de voksne i rommet».

– Men det er land med begrenset internasjonal status og diplomatisk makt.

Info Sentrale parter i konflikten Abiy Ahmed og regjeringen – Statsministeren kom til makten i april 2018. Han vant Nobels fredspris for hans arbeid med å få en slutt på den 20 år lange etterkrigs-grensekonflikten mellom Etiopia og Eritrea. Mange har etter det siste årets krigshandlinger tatt til orde for at fredsprisen bør reverseres. TPLF – Store deler av deres militærstyrker er det Stig Jarle Hansen omtaler som «tigrayanske bondegutter, som ikke kan så mye om verden, men er dyktige geriljasoldater». Etter at de mistet makten i 2018 har TPLF styrt Tigray som en stat i staten. Amhara-militsen – De kommer fra Amhara-provinsen, som ligger mellom hovedstaden Addis Abeba og Tigray-provinsen nord i landet. De støtter regjeringshæren, og har trolig vært til uvurderlig hjelp for Abiy i kamper i viktige byer de siste ukene. Eritrea – Nabolandet i nord, som løsrev seg fra Etiopia i 1993, har også en hær som i utgangspunktet er allierte med Abiy. Ifølge Stig Jarle Hansen har de likevel vært veldig passive selv om de antagelig har styrker i Vest-Tigray, og har benyttet anledningen til å arrestere eritreiske flyktninger i Etiopia. Det er uklart hva denne passiviteten skyldes. Eritreerne har fortsatt en stor og ubeseiret hær på 230000 til 300000 soldater. Vis mer

Økonomisk smell

Et annet problem som har oppstått i kjølvannet av krigføringen det siste drøye året, og som nå truer Afrikas eldste stat, er at den økonomiske veksten landet har opplevd de siste to tiårene nå er truet.

Etiopia har vært blant Afrikas raskest voksende økonomi, men nå hevder eksperter ifølge New York Times at økende gjelde, stigende inflasjon og en utestengelse fra skattefri tilgang til det amerikanske markedet, i tillegg til kraftig prisøkning på en del basismatvarer kan underminere statsministerens ambisjoner om å lokke til seg investorer til landet.

Jordbruket lider også ettersom mange bønder har endt opp som interne flyktninger. Særlig gjelder dette i Tigray-regionen. I forrige uke ble alle skoler for elever i tenårene stengt slik at de kunne hjelpe til med innhøstingen.

Onsdag meldte Utenriksdepartementet her hjemme at Norge øker bidraget til FNs nødhjelpsfond til 450 millioner kroner årlig i de neste fire årene. Etiopia er blant de største mottagerne av midler fra fondet.