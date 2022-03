SMINKE: Den russiske ambassadøren i Storbritannia mener at blodet i ansiktet på kvinnen er «realistisk sminke».

Russisk ambassadør hevder denne gravide kvinnen er skuespiller

Bildene av den høygravide kvinnen som evakueres fra det utbombete barnesykehuset i Mariupol går verden rundt. Den russiske ambassadøren i Storbritannia hevder at bildet er iscenesatt.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble et barnesykehus bombet i havnebyen Mariupol. På ett av bildene som ble tatt etter angrepet ser man en høygravid kvinne som evakuerer iført en prikkete pyjamas.

Flere russiske medier og talspersoner bestrider derimot bildets autentisitet.

– Kvinnen på bildet er en skuespiller med realistisk sminke, sier den russiske ambassadøren i Storbritannia.

The Guardian skriver at meldingen fra den russiske ambassaden nå er fjernet fra Twitter.

I twittermeldingen fra den russiske ambassaden inkluderte de et bilde av den høygravide kvinnen med en påklistret rød tekst der det heter: «falskt».

De hevder videre at sykehuset lenge har vært ute av drift og at det egentlig huset ukrainske styrker og nynazister.

En talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva, Igor Konasjenkov, sa torsdag at russiske fly ikke gjennomførte noen angrep i Mariupol da angrepet fant sted, ifølge NTB.

– Flyangrepet som angivelig fant sted er en fullstendig iscenesatt provokasjon for å opprettholde antirussisk «hype» for et vestlig publikum, sa Konasjenkov.

Han hevdet at eksplosjonene ved sykehuset onsdag skyldtes eksplosiver som var utplassert i nærheten.

Tre personer døde i angrepet, en av disse var en seks år gammel jente. Ytterligere 17 personer ble skadet i angrepet. Alle disse var kvinner, barn og sykehuspersonell, skriver Independent.

Ifølge The Times heter kvinnen Marianna Podgurskaya.

Hun er skjønnhetsblogger og venter sitt første barn sammen med kjæresten Yura, deler hun på Instagram.

FNs generalsekretær António Guterres kommenterte bombingen med at «meningsløs vold må stanse».

Storbritannias har kalt angrepet en krigsforbrytelse.