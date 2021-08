forrige

PÅ PLASS: Mæland måtte møte i Europabygningen i hjertet av EU-hovedstaden tirsdag kveld.

Mæland etter EU-møte: − Vi må for all del unngå at vi får inn terrorister

BRUSSEL (VG) EU-landene står samlet bak en plan for å stanse en eventuell flyktningstrøm fra Afghanistan, sier justisminister Monica Mæland. Nå vil hun ta bruk «øyeskanning» for å få bedre kontroll på de som kommer inn i landet.

– EU-landene er mer opptatt av sikkerhet enn noe annet. Norge støtter at alle verktøy må tas i bruk for å hindre at terrorister kommer seg over grensen, sier justisministeren til VG.

Tirsdag ble hun hasteinnkalt til et EU-møte i Brussel med alle landenes 27 innenriksministre. Temaet var situasjonen i Afghanistan, og hvordan en ny, eventuell flyktningstrøm skal stanses.

VG har fulgt justisministeren på dagsturen til EU-hovedstaden.

Like før hun skal sette seg på flyet hjemover etter en lang dag, forteller Mæland om et vellykket møte med innenriksministeriene. Hun lover at Schengen- og EU-landene nå vil stå samlet for å bevare egen sikkerhet.

STØRRE SIKKERHET: Det skal bli vanskeligere for flyktninger å komme seg over grensene og inn i europeiske land.

Justisministeren røper at et av virkemidlene som nå skal tas hyppigere i bruk, er såkalt biometri, eller «øyeskanning».

– Det gir mer presis kontroll på at dokumenter er korrekte. Det er for å kunne forsikre oss om at de som kommer er dem de utgjør seg for å være, og på den måten vet vi hvem vi henter til landene våre, forklarer hun og tilføyer:

– Vi må for all del unngå at vi får inn terrorister. Og vi må huske at det skal bare en person til for å skape en terroraksjon.

Vil hjelpe folk der de bor

I forkant at EU-møtet, uttrykte Mæland usikkerhet rundt hva som ville komme ut av møtet.

– Hva sier du nå?

– Det er stor bekymring i EU for situasjonen i Afghanistan, og det er tilsvarende usikkerhet knyttet til Taliban og hvordan fremtiden vil fortone seg i landet, begynner Mæland.

FULLT PROGRAM: Det var en travel dag med mye på programmet da justisministeren besøkte EU-hovedstaden tirsdag.

Hun forklarer at EU er særlig opptatt av å forhindre en flyktningstrøm ut av landet gjennom å hjelpe afghanere i Afghanistan og i nabolandene.

– Det må for all del forhindres at de skyller en migrasjonsbølge inn over Europa, slik det skjedde i 2015, sier justisministeren.

Også i EUs offisielle uttalelse, som ble publisert kort tid etter møtet, kunngjør unionen at de nå ønsker å styrke samarbeidet med tredjeland. De lover samtidig at de vil jobbe med FN og internasjonale aktører for å sikre tryggheten til de afghanske flyktningene.

– EUs mål må være at folk blir værende nær hjemlandet, sa Tysklands innenriksminister Horst Seehofer ifølge AFP.

Peker på FN i flyktningspørsmålet

Mæland mener at en ny flyktningstrøm først og fremst vil tjene internasjonale menneskesmuglere og kriminelle.

– Uten de strenge sikkerhetstiltakene som EU nå går inn for, ville vi invitert mennesker på flukt som strengt tatt ikke har krav på beskyttelse i henhold til asylreglene, sier Mæland.

– Mener du altså at EU vil overlate ansvaret for flyktninger til FN?

– EU ønsker å ta ansvar, men EU er også veldig tydelig på at også andre land også har et ansvar. Derfor pekes det på FN som en veldig naturlig partner knyttet til humanitær innsats i Afghanistan, svarer hun og legger til:

– Men EU er innstilt på å bidra, og det er også vi på norsk siden.

LANG DAG: Justisminister Monica Mæland på flyplassen på vei hjem fra Brussel tirsdag kveld.

EU vil altså ikke gå inn for en felles kvote for flyktninger, som deretter ville ha blitt fordelt på medlemslandene.

I stedet blir det en løsning lik den EU fikk til med Tyrkia i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Da fikk Tyrkia milliarder i støtte for å ta seg av flyktningstrømmen fra nabolandet Syria, skriver NTB.