FERSK SJEF: Nylig tok general Patrick Sanders over som sjef for den britiske hæren. I et internt brev ber han soldatene gjøre seg klare for krig. Bildet er fra et besøk på Akershus festning i 2019.

Internt brev vekker oppsikt: − Ikke akkurat noe Moskva jubler for

Den britiske hærsjefen ber soldatene sine være klare til å konfrontere trusselen fra Russland. Signaliserer at de mener alvor, mener norsk professor.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Uttalelsen fra Storbritannias ferske hærsjef kom frem i et internt brev 16. juni – knappe to uker før Nato-toppmøtet starter i Madrid 28. juni.

I brevet uttrykker general Patrick Sanders en klar melding i lys av Russlands invasjon av Ukraina: Hæren må forberede seg.

Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Han mener den britiske hærsjefens uttalelse ikke nødvendigvis er overraskende:

– Dette viser at britisk forsvarsledelse tar innover seg de politiske signalene fra egen nasjonal ledelse: Det er en økt trussel fra Russland i Europa i tiden fremover.

Likevel mener han at det er «lite sannsynlig» at krigen vil krysse Natos grenser.

IKKE OVERRASKET: Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Han mener den britiske hærsjefens uttalelser er i tråd med landets politiske føringer.

Professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Gunhild Hoogensen Gjørv, mener uttalelsen er et tegn på «en viss opptrapping» fra Storbritannias side.

– Storbritannia signaliserer at de mener alvor, og at de ikke vil tolerere russisk aggresjon. Jeg tror ikke det blir noen store reaksjoner fra Russland på dette, men det er jo ikke akkurat noe Moskva jubler for.

Sanders tok over som sjef for den britiske hæren etter general Mark Carleton Smith 13. juni. Brevet var adressert til personell i det britiske forsvarsdepartementet, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren opplyser at de har sett brevet selv.

– Vi er generasjonen som må forberede hæren på å kjempe i Europa nok en gang, skrev Sanders.

– En tøffere retorikk over tid

I brevet signaliserer han også et mål om å «akselerere mobiliseringen og moderniseringen av hæren» for å forsterke Nato – og for å forhindre at Russland «okkuperer noe mer av Europa».

– Verden har endret seg siden 24. februar og det er nå avgjørende nødvendig å bygge en hær som er i stand til å kjempe ved siden av våre allierte og nedkjempe Russland i strid, ifølge Sanders.

Førsteamanuensis Røseth påpeker at Storbritannias statsminister Boris Johnson og forsvarsminister Ben Wallace har uttrykt seg hardt overfor russerne under krigen.

At Sanders nå er såpass klar i sin tale, betyr at den militære ledelsen følger de politiske føringene, mener han.

– Generelt har Storbritannia et anstrengt forhold til Russland både politisk og diplomatisk. Det har vært en tøffere retorikk over tid. Det nye er at britene er klare på at de forbereder seg på en krig på det kontinentale Europa, sier Røseth.

KLAR TALE: I et internt brev signaliserer general Patrick Sanders et mål om å «bygge en hær i stand til å nedkjempe Russland i strid».

– Russland tenker ikke som Vesten

Selv om hærsjefens uttalelse ikke nødvendigvis får store følger for Russland, mener professor Gjørv det er viktig å forstå hva Putin tenker – og hvordan.

– Putin ser på maktforholdet i verden på en vesentlig annerledes måte enn hva vi gjør i Vesten. Vi har forventet en type rasjonalitet basert på våre egne premisser. Nå derimot, begynner vi å våkne – og forstå at Russland ikke tenker som Vesten. Særlig Putin, forklarer hun.

– Putin er opptatt av Russlands renommé og makten landet skal ha. Det er åpenbart at han opererer ut fra andre premisser. Og det viser seg at Putin går forbi grensene mange i Vesten tidligere har trodd at han hadde.

17. juni deltok Putin på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum. Gjørv trekker frem en setning om Ukraina som Putin sa i talen sin: «Det handler ikke om å invadere, det handler om å ta tilbake».

– Dette er en tankegang vi ikke har koblet sammen med det russiske narrativet siden slutten av den kalde krigen. Men ser vi tilbake, så kan vi se tendenser til slike tanker hele veien.

RUSSLAND: Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i sikkerhetsstudier ved Norges arktiske universitet (UiT). Hun mener Putin har et annerledes syn på verdens maktforhold enn hva Vesten har forestilt seg.

– Hva kan du si om forholdet mellom Norge og Russlands nå – fire måneder inn i krigen?

– Det er selvfølgelig veldig anspent. Vi er del av Nato og del av Vesten. Samtidig kommer ikke Norge med uttalelser som dette. Når det gjelder retorikk skiller Storbritannia og USA seg litt ut, sier Gjørv.

Hun trekker frem at den britiske hærsjefens uttalelse understreker et behov for å «avskrekke russisk aggresjon med en trussel om maktbruk».

– En viktig del av Norges sikkerhetspolitikk er avskrekking og beroligelse. Det betyr ikke at vi skal se bort fra hva Russland driver med, men vi må hele tiden se på tiltak for beroligelse. Russland jobber ut fra en annen type rasjonalitet, og vi må øke vår forståelse av den, forklarer Gjørv.

ST. PETERSBURG: En deltager følger med på president Putins tale under St. Petersburg internasjonale økonomiske forum 17. juni.

Putin: – Ikke noe imot at Ukraina blir med i EU

Under forumet i St. Petersburg sa også Putin at Russland ikke har noen innvendinger mot at Ukraina eventuelt blir EU-medlem.

– Det er deres suverene beslutning om de vil bli med i økonomiske unioner eller ikke. EU er ikke en militærallianse, i motsetning til Nato, sa Putin, ifølge NTB.

Tidligere samme dag anbefalte EU-kommisjonen at Ukraina får kandidatstatus til å bli medlem i unionen. Røseth påpeker at Putins uttalelse er interessant:

– Hvis Putin taler sant, er dette en nedjustering av Russlands politiske motivasjoner overfor Ukraina, om å få Kyiv til å vende seg østover. Men Putin har løyet før.

Røseth tror også uttalelsen kan være et forsøk på å tone ned retorikken før Nato-toppmøtet neste uke.