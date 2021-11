KOMMER MED KRAV: Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

Storbritannia gir Frankrike 48 timer på å løse fiskeristriden

Storbritannia gir Frankrike 48 timer på å trekke tilbake trusler i forbindelse med striden om fiskerilisenser og kommer med egne trusler dersom det ikke skjer.

Av NTB-DPA

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke inngått noen avtale. Frankrike har kommer med fullstendig urimelige trusler, deriblant mot Kanaløyene og mot vår fiskeriindustri, sier britenes utenriksminister Liz Truss til Sky News.

Hun sier at de vil be om kompensasjon fra Frankrike i tråd med brexitavtalen.

– Stans truslene mot britiske fiskefartøy, stans truslene mot havnene langs kanalen og aksepter at vi har rett til å fordele fiskerilisenser i tråd med handelsavtalen, sa hun videre.

Truss sier hun kommer til å gå rettens vei de neste dagene dersom Frankrike ikke trekker tilbake truslene. Frankrike har blant annet truet med å stenge sine havner for britiske fiskere fra og med tirsdag og innstramminger av tollkontroller.

Søndag sa Frankrike at de to landene var enige om tiltak for å roe ned fiskerikrangelen mellom landene som oppsto etter brexit. Kort tid senere bestred Storbritannia dette.

Landene har i flere måneder vært uenige om fiskerirettigheter for sine båter i hverandres farvann i Den engelske kanal. Franskmennene har reagert sterkt på at britene nekter å gi franske fiskere lisensene de har bedt om i tråd med brexitavtalen.