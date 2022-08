SKADET: Hussein Hassan (29) ble skadet av en bilbombe i Bagdad da han var guttunge. Han sliter fortsatt med skadene han pådro seg.

3D-printer proteser for krigsskadede: − Dette er fremtiden

AMMAN (VG) Med 3D-proteser og ny teknologi håper legene ved et sykehus i Jordan å hjelpe pasienter som er blitt skadet i Midtøstens mange kriger.

– Jeg husker ikke hva som skjedde, bare at jeg våknet på sykehuset.

Hussein Hassan er 29 år gammel. Skaden han fikk som tolvåring i Irak, har han båret med seg hele livet.

Året før hadde USA invadert landet og veltet diktator Saddam Husseins regime. Men kampen om makten var konstant, og terroraksjoner hyppige.

Hassan gikk gjennom hovedstaden Bagdad en vinterdag i februar i 2004 da en bilbombe eksploderte like i nærheten av ham.

Han fikk forbrenninger over store deler av kroppen, og har siden måttet leve med dype arr og mobbing fra klassekamerater.

3D: Her justerer Hussein Hassan en ortose som skal hjelpe et sår med å gro riktig. Hvis den ikke sitter perfekt, kan de justere den, eller printe ut en ny.

Rekonstruerer

Hassan er en av titalls pasienter fra hele Midtøsten som har reist til det eneste sykehuset i regionen som behandler den type krigsskader.

Nå sitter han på en steril sykehusseng og får spesialtilpasset en 3D-printet innretning, en ortose, som skal hjelpe sårene hans å gro riktig.

Legene ved Al-Mowasah-sykehuset i Amman i Jordan driver såkalt rekonstruktiv kirurgi, hvor de skal lappe sammen krigsskader.

Pasientene kommer fra Irak, Syria, Jemen og Palestina, og blir sendt til Amman fordi de ikke kan få slik avansert behandling i sitt eget land.

Det som gjør Al-Mowasah-sykehuset unikt, er at de eksperimenterer med å 3D-printe proteser og andre medisinske innretninger til pasientene. En 3D-printer er en maskin som kan printe ut en datamodell i ulike materialer, alt fra plastikk til metall.

Teknologien blir stadig rimeligere og mer tilgjengelig.

– 3D-proteser er mye billigere enn tradisjonelle proteser, det går raskere og, ikke minst, pasientene sier de er mer behagelige å gå med, forteller prosjektleder Samar Ismaiel.

HJELPER: Prosjektleder Samar Ismaiel var med på å grunnlegge 3D-avdelingen på sykehuset i Amman.

Ondskap

I elleve år har Ismaiel jobbet på sykehuset som driftes og finansieres av Leger uten grenser. Hun var med å starte opp prosjektet med 3D-printing av proteser i 2018.

– Vi får inn barn som er blitt kalt monstre i hjemlandene sine, og her er vi med på å endre livet deres, forteller hun.

Hun er selv fra Kuwait og opplevde krigen der på nært hold da hun var yngre. Det var inntrykkene hun fikk fra krigen der i 1991 som drev henne til å jobbe med krigsofre.

– Å se at verden har denne ondskapen, og at de som bor i denne regionen opplever det, gjør så vondt. Jeg ønsker at alle kan leve sammen i fred.

– I starten lå jeg ofte våken om natten og gråt over det jeg så her, spesielt hvis det kom inn barn på samme alder som min sønn og de manglet en arm. Men nå tenker jeg annerledes, og jeg ser hvordan vi er med på å hjelpe mennesker, og spesielt barn, forteller hun.

PROTESER: Noen av protesene de har eksperimentert med på sykehuset i Amman.

Protese

Inn i behandlingsrommet kommer tolv år gamle Aisha fra Jemen. Når hun drar opp ermet på nikaben sin, ser man at hun mangler en hånd.

Da hun var spedbarn, oppsto det en brann i hjemmet deres, og hun fikk brannskader for livet.

Krigen som har rast i Jemen de siste årene, har gjort det vanskelig for henne å få behandling hjemme.

I 2015 gikk Saudi-Arabia til krig mot den lokale Houti-bevegelsen, som hadde tatt kontrollen over hovedstaden Sana.

Begge parter beskyldes for krigsforbrytelser, og det er anslått at minst 112 000 mennesker er blitt drept i krigen. FN har beskrevet det som den verste humanitære krisen i vår tid.

JEMEN: 12 år gamle Aisha ble skadet da hun var spedbarn. På grunn av krigen i hjemlandet er det blitt vanskeligere for henne å få behandling der.

Med Aisha, og med de andre pasientene, starter prosessen ved at legene, ingeniørene og fysioterapeutene diskuterer hvordan de kan behandle en skade på best mulig måte. Ofte er det en kombinasjon av kirurgi, fysioterapi og 3D-avdelingen som må til.

Den forrige protesen Aisha hadde, var også 3D-printet. Den har hun nå vokst ut av, mot slutten hadde hun bare tapet den fast slik at hun kunne fortsette å hjelpe til i hjemmet, med å kutte grønnsaker og lage middag med familien.

– Første gang vi lagde en protese til henne, så jeg hvor glad hun ble. Hun var som en sommerfugl da hun forlot sykehuset, forteller prosjektleder Ismaiel.

Når de har funnet en god behandlingsvei, bruker de en skanner til å lage en nøyaktig datamodell av armen før de skal printe ut en ny protese. I protesene bruker de ulike plastikkmaterialer for å oppnå ønsket fleksibilitet.

– Nå har vi også forsøkt å legge kanaler inne i hendene slik at de kan bøye fingrene litt, slik at de for eksempel kan plukke opp en penn og skrive, forteller hun.

Etter at teknikerne har lagd ferdig modellen på datamaskinen, sender de den til printing i naborommet.

Det at det er så kort vei fra modellering til produksjon, gjør at de kan eksperimentere mye mer, forteller Ismaiel.

Det gjør også at hvis de må justere på protesen, eller gjøre endringer, så kan de gjøre det der og da. Før kunne det ta flere uker fra de bestilte en protese til den kom til sykehuset.

Pasientene vurderes av lokale leger der de bor. Leger uten grenser hjelper dem så med visum og reise for å få behandlingen i Jordan.

– Det er mange som trenger hjelp i regionen, men vi får ikke hjulpet alle, forteller hun.

1 / 6 3D: Her justerer en på sykehuset en 3D-printet ortose som passer på at såret vokser riktig. JEMEN: Her er en 3D-scan og bygging av en protese til en pasient fra Jemen. IRAK: Kawther (12) ble skadet da en bilbombe rammet hjemmet hennes i Mosul, Irak. BRANNSKADE: Innretningen gjør at såret og huden gror riktig slik at hun får en mer naturlig håndstilling. JEMEN: Mohammed ali Hassan (23) ble skadet i et luftangrep i Jemen, forteller han. Nå lærer han seg å skrive på nytt med sin nye protese. Her skriver han «Gud er sikkerheten i kaoset på jorden». AMMAN: Jordan blir ofte beskrevet som et stabilt land i regionen. forrige neste fullskjerm 3D: Her justerer en på sykehuset en 3D-printet ortose som passer på at såret vokser riktig.

– Vi ser at det er behov for å utvide det vi har lært her, til andre sykehus i regionen. Sykehusene har gjerne legene de trenger, men de har mangel på utstyr og ressursene, forteller hun.

Inn på sykehuset kommer noen leger fra Irak for å se på 3D-printingen. Målet hennes er at kunnskapen de har tilegnet seg kan deles videre med andre leger i regionen, slik at det blir mulig for dem å nå ut til flere mennesker.

– Dette er fremtiden, forteller Ismaiel.

VG I JORDAN: VGs Midtøsten-korrespondent, Kyrre Lien, rapporterer fra Amman.

