AVGÅTT: Demokraten Andrew Cuomo gikk av som guvernør i New York i august, etter anklager om seksuell trakassering.

New Yorks tidligere guvernør siktet for seksuallovbrudd

NEW YORK/OSLO (VG) Andrew Cuomo, New Yorks tidligere guvernør, er siktet for er seksuallovbrudd.

Det melder både Reuters og Washington Post.

Siktelsen går ut på et lovbrudd som beskrives som en «misdemeanor», som i amerikansk lov innebærer lovbrudd med en strafferamme på maks ett års fengsel.

Ifølge Huffington Post skal siktelsen stamme fra en hendelse hvor han angivelig skal ha klådd på en kvinnelig medarbeider.

Selv benekter Cuomo anklagene. Han er siktet på bakgrunn av en politianmeldelse.

Press fra eget parti

Cuomo, som var guvernør for Demokratene, gikk av i august etter lengre tids press fra eget parti, som følge av flere varslingssaker. En føderal etterforskning avdekket seksuell trakassering av elleve kvinner.

Han benektet også da anklagene og hevdet at han aldri gjorde noe upassende.

Da det stormet som verst rundt den tidligere svært anerkjente guvernøren, ble det lagt et stort press på hans avgang.

Både president Joe Biden og Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, tok til orde for at Cuomo burde gå av. De er begge partifeller av Cuomo, som hadde vært guvernør i New York siden 2011 da han bukket under for presset og gikk av.

PÅ ALLE FORSIDER: Slik så avisforsidene i New York-avisene ut den 4. august i år.

– Gitt omstendighetene er det å ta et skritt tilbake og la myndighetene fortsette å styre, den beste måten jeg kan hjelpe, sa Cuomo den gang.

Viseguvernør Kathy Hochul tok over for ham, og ble delstaten New Yorks første kvinnelige guvernør.

Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, og kom etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.

En av kvinnene, Lindsey Boylan, fortalte i mars om hvordan Cuomo angivelig skal ha skapt et arbeidsmiljø der seksuell trakassering og mobbing var «så gjennomgående at det ikke bare ble tolerert, men forventet».

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag, skrev hun i et innlegg.

Cuomo hevdet sin uskyld i en flere minutters lang video hvor han forklarte at han er en person som hilser på folk med klemmer og nærkontakt.

Langt avhør

Den tidligere New York-guvernøren ha blitt avhørt om de alvorlige påstandene om seksuell trakassering i starten av august. Avhøret skal ha vart i over 11 timer, og det skal ha blitt filmet.

Det er få detaljer som er lekket fra møtet, men ifølge fem anonyme kilder som New York Times lener seg på, skal Cuomo ha konfrontert en av advokatene som etterforsker ham, Joon H. Kim, og utfordret hans evne til en rettferdig prosess og hans uavhengighet.

