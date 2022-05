1 / 3 SKADEDE: Minst 17 personer skal være skadede, ifølge en talsperson for nødetatene. forrige neste fullskjerm SKADEDE: Minst 17 personer skal være skadede, ifølge en talsperson for nødetatene.

To døde etter kraftig eksplosjon i Madrid

To personer er døde, og minst 18 personer er skadet som følge av en kraftig eksplosjon i Madrid fredag. Bygningen står i fare for å kollapse, ifølge brannvesenet.

Saken oppdateres.

De to savnede arbeiderne etter eksplosjonen er funnet døde, og en person er fortsatt savnet, ifølge El Pais. Trolig er det snakk om en gasseksplosjon, ifølge brannvesenet.

– Eksplosjonen var så kraftig at de må ha dødd umiddelbart, sier ordfører José Luis Martínez Almeida.

Ti av de skadede ble sendt hjem etter kort tid. Fire ble fraktet til sykehus, hvorav én skal ha alvorlige skader, skriver avisen. Det skal være store skader på bygningen.

– Det ristet så kraftig at jeg trodde det var en bombe, sier nabo María Zapatero til El Pais.

Leter etter to savnede

Den fire etasjers store bygningen ligger sentralt i Madrid, i Salamanca-distriktet, og var under renovasjonsarbeid, ifølge Reuters. Bygningen er så ustabil at det er fare for at den kan kollapse, ifølge brannvesenet.

Nødetatene jobber fortsatt med å lete etter personer i bygget.

EKSPLOSJON: Nødetatene er på plass i en bygning sentralt i Madrid, i Salamanca-distriktet.

Det er trolig snakk om en gasseksplosjon. Flere naboer har meldt om en sterk gasslukt i forkant av eksplosjonen. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Naboene melder om en kraftig eksplosjon, men vi jobber med alle hypoteser, sier ordfører José Luis Martínez Almeida.

Skole i nærheten

Flere biler utenfor bygningen er skadet som følge av nedfall fra eksplosjonen.

En skole i nærheten er ikke rammet av eksplosjonen, og det er ingen grunn til å evakuere barna, ifølge talspersonen for nødetatene.