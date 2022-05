SØKERE? Statsministrene Magdalena Andersson (til venstre) og Sanna Marin forhandler med store Nato-land om sikkerhetsgarantier, bekreftet de i København onsdag.

Slik vil Sverige og Finland sikre tiden før Nato-medlemskap

KØBENHAVN (VG) Finland og Sverige ønsker seg sikkerhetsgarantier fra store Nato-land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland for perioden mellom en søknad til Nato og medlemskap.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter de to landenes statsministere overfor VG i København.

VG meldte tidligere onsdag at den formelle prosessen mellom søknad og invitasjon kan bli svært rask, og avklares i løpet av bare to uker.

– Det er et nøkkeltema for oss nå, om Finland og Sverge søker, å gjøre søknadsperioden så kort som mulig. Det er i alles interesse. Å bevege seg raskt vil være den beste sikkerhetsgarantien vi kan få, sier Finlands statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse med de nordiske statsministrene onsdag ettermiddag.

– Men vi snakker også med større Nato-land om hva slags sikkerhetsgarantier vi kan få. Vi konsulterer store land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland om dette, legger hun til.

Så kort som mulig

Også Magdalena Andersson, den svenske statsministeren, bekrefter dette. Hun sier at det er en risiko for at Russland på en eller annen måte vil reagere på en Nato-søknad.

– Jeg enig med Sanna i at vi må ta steg for å gjøre den prosessen så kort som mulig, sier Andersson på VGs spørsmål.

De to statsministrene var sammen i Tyskland tirsdag. Der var slike garantier tema i samtaler med forbundskansler Olaf Scholz.

Ekspress-behandling

Bakgrunnen er Russlands klart formulerte krav fra høsten 2021, om at de to landene ikke skal søke seg til Nato – og at Nato ikke skal ta opp nye medlemmer.

Staben til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg – i samarbeid med medlemslandene, planlegger for en ekspress saksbehandling dersom søknadene fra Finland og Sverige kommer.

Og søknadene kan komme allerede i løpet av mai, ifølge den finske statsministeren.

Les også Før intens Nato-debatt: Advarer Finland om russiske hybrid-angrep Russland kan finne metoder for å blande seg inn i Finlands Nato-debatt, ifølge det finske sikkerhetspolitiet Supo.

To uker

Ifølge VGs opplysninger ser man for seg av den formelle prosessen kan presses ned til om lag to uker, fra søknad og til Nato-landene kan utstede en felles formell invitasjon til de to landene.

– Uker, heller enn måneder og år, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre overfor VG i København.

– Hva slags reaksjoner kan komme fra Russland i denne perioden?

– Det vil ikke jeg spekulere i. De er ikke aggressive stater mot noen. De tar vare på sin egen sikkerhet. De er ikke noens trussel sier Støre.

– Derfor må vi avvise alle former for press, om det er cyberangrep, krenkelse av grenser eller andre typer reaksjoner, sier han.

NORDISKE: Statsministrene fra Norden stilte opp på en felles pressekonferanse i København onsdag. Fra venstre Katrín Jakobsdóttir fra Island, norske Jonas Gahr Støre, danske Mette Frederiksen, svenske Magdalena Andersson og danske Sanna Marin.

Vil godkjenne «samme dag»

– Hvilke sikkerhetsgarantier kan Nato-landene gi?

– Om 30 land sier at de ønsker en søknad om medlemskap velkommen, så er det et klart uttrykk for at vi stiller solidarisk opp med nye søkerland, sier den norske statsministeren.

Alle de tre Nato-landene i Norden – Norge, Danmark og Island lovet etter sitt felles statsministermøte i går at de vil raskt slutte opp om og godkjenne en eventuell søknad fra Sverige og Finland – «samme dag», som Støre sa på deres felles pressekonferanse.