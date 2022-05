LANGVARIG KONFLIKT: Putin forbereder seg på en langvarig konflikt i Ukraina, mener amerikansk etterretning.

USA tror Putin planlegger landbro til Transnistria

Vladimir Putin planlegger en langvarig krig og vil antagelig innføre militær unntakstilstand i Russland, ifølge USAs øverste etterretningssjef.

Etterretningssjef Avril Haines hevder at Russlands president ikke vil avslutte Ukraina-krigen med offensiven i Donbas-regionen.

Hun mener Putin er fast bestemt på å opprette en landbro til den prorussiske utbryterregionen Transnistria i Moldova.

– Vår vurdering er at Putin forbereder seg på en langvarig konflikt i Ukraina, der han fremdeles sikter mot å oppnå mål utover Donbas, sa Haines i en høring i Senatet tirsdag.

Transnistria er folkerettslig en del av Moldova, men russiskstøttede separatister grep makten i 1990 etter Sovjetunionens sammenbrudd.

MER DRASTISKE METODER: Amerikansk etterretning tror at president Vladimir Putin vil ty til mer drastiske metoder.

Amerikansk etterretning mener at Putin vil bli mer uforutsigbar i tiden som kommer, og at hans mål er større enn det Russland har militær kapasitet til å oppnå.

– Den nåværende utviklingen øker sannsynligheten for at president Putin vil ty til mer drastiske metoder, inkludert å innføre unntakstilstand, reorganisere industriproduksjonen eller muligens trappe opp bruken av militærmakt for å frigjøre de ressurser som trengs for å nå målene han har satt seg, sa Haines under høringen.

Putin kalkulerer

Ifølge henne regner den russiske presidenten trolig også med at krigen etter hvert vil tære på USAs og Europas vilje til å støtte Ukraina.

– Putin mener sannsynligvis at Russland har en større evne og vilje til å holde ut utfordringer enn sine motparter, sa Haines.

Etter hvert som matmangelen, inflasjonen og energiprisene blir verre regner Putin mest sannsynlig med at besluttsomheten til USA og Europa svekkes, uttalte Haines.

Både Russland og Ukraina mener de fortatt kan gjøre militære fremskritt i krigen, ifølge Haines, noe som gjør at hun ikke ser en levedyktig forhandlingsvei fremover, hvert fall ikke på kort sikt.

Amerikansk etterretning tror imidlertid ikke at Putin vil ta i bruk atomvåpen, så sant ikke Russland står overfor en eksistensiell trussel.

Flere missilangrep

Storbyen Odesa i Ukraina har vært under flere angrep den siste tiden. Mandag kveld ble byen truffet av syv missiler, ifølge det ukrainske forsvaret. Et kjøpesenter og et varemagasin ble rammet.

En person ble drept og fem ble såret, opplyser militæret.

Odesa ble også angrepet tidligere på dagen mens EU-president Charles Michel var på uanmeldt besøk. Både han og statsminister Denys Sjmyhal måtte angivelig gå i dekning.

Kampen om stålverket Azovstal i Mariupol står fortsatt. Ifølge visestatsministeren i Ukraina, Iryna Veresjtsjuk, er det fortsatt over tusen ukrainske soldater igjen i stålverket.

– Noen av dem har alvorlige skader, og det haster å evakuere dem. Situasjonen forverres hver dag, sier Veresjtsjuk.

Det kraftig bombede stålverket har vært siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i byen, som har vært beleiret siden kort tid etter den russiske invasjonen startet.

Det har kommet motstridende meldinger om hvorvidt sivile faktisk er evakuert ut fra Azovstal. Veresjtsuk sa i helgen at alle kvinner, barn og eldre var evakuert.

Guvernøren i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, uttalte imidlertid natt til tirsdag at det «definitivt» er minst 100 sivile igjen.