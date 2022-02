Innbyggere i Donetsk blir evakuert til Russland.

Sender innbyggere i busser til Russland: − Det er panikk her

KYIV/OSLO (VG) De russiskstøttede utbryterrepublikkene øst i Ukraina har startet masseevakuering av innbyggerne: – Folk her er redde for krig, skriver «Dima» til VG.

Lederne for de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk kunngjorde fredag at de vil begynne å evakuere innbyggerne til Russland, fordi de tror Ukraina planlegger et angrep.

Innbyggere i Donetsk som VG har vært i kontakt med fredag, forteller om busser som klargjøres for evakuering og lange køer foran butikker og apoteker.

– Det er panikk her i Donetsk, skriver «Dima», en mann i 20-årene, til VG.

Russland har indirekte kontroll i Donetsk og Luhansk, som ligger i Donbass-regionen.

Benekter angrepsplaner

Lederen i Donetsk Denis Pusjilin hevder at han har en avtale med det russiske ledelsen om at de vil forberede tilfluktssteder for evakuerte i Rostov-regionen sørvest i Russland.

Ved 17-tiden fredag melder Reuters at Russlands president Vladimir Putin har beordret den russiske beredskapsministeren til å reise til Rostov-regionen.

Pusjilin sa at han tror den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskij planlegger å lansere en offensiv og at hæren vil bombe byer i separatistområdene sørøst i Ukraina.

Dette tilbakeviser Ukraina.

– Ukraina har ingen slike planer i Donbass. Vi er helt og fullt forpliktet til en diplomatisk løsning, svarte Ukrainas forsvarsminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Busser står klar for å evakuere innbyggere fra den separatistkontrollere byen Donetsk i Ukraina.

Separatistledere i Donetsk sier at de planlegger å evakuere 700.000 til Russland. Men de VG snakker med, sier at de ikke har observert noen veldig stor strøm av mennesker.

«Dima» skriver til VG at han selv ikke vil evakuere, men vil ta ut penger og alltid reise med passet, i tilfelle han raskt må komme seg ut av området. Da skal han reise mot Russland.

«Olga» i Donetsk skriver i sin melding til VG også om panikk:

– Folk tar ut penger fra minibanker, hamstrer matvarer og fyller bilene sine med bensin.

– Må forholde oss rolig

«Olga» er redd for å bruke sitt virkelige navn i frykt for konsekvensene, i likhet med de andre VG har intervjuet. De russiskstøttede områdene er blitt stadig mer autoritære.

En tredje innbygger VG er i kontakt med fredag kveld, skriver at hun feirer bursdagen med sin bestemor. De har ingen planer om å flykte, men bekrefter at flere gjør nettopp det.

– Jeg forholder meg rolig, og jeg er med min familie. Det er viktig for meg, og resten bryr jeg meg ikke så mye om. Vi må forholde oss rolig, skriver «Yulia» til VG.

Et barn er blant passasjerene som blir evakuert fra Donetsk.

Også Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov understreker at det hverken er planlagt noe angrep mot Øst-Ukraina eller Krim-halvøya.

Vil ikke la seg provosere

– Vi kommer ikke til å gjøre noe av det russerne forsøker å provosere oss til å gjøre, sa forsvarsministeren fredag i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

USAs utenriksminister Antony Blinken kaller påstanden om en forestående militæroffensiv et forsøk fra Russland på å skape «falske provokasjoner» som kan rettferdiggjøre fremtidig russisk «aggresjon».

Dette avvises i Moskva, der president Vladimir Putin fredag uttrykte stor bekymring over utviklingen i Øst-Ukraina og oppfordret Ukraina om å gå i direkte møter med separatistene.

Russiskstøttede separatister på en stridsvogn i Donetsk i Øst-Ukraina. Stridsvognen er utstyrt med et russisk flagg.

Nekter forhandlinger

– Alt Kyiv behøver gjøre, er å sette seg til forhandlingsbordet med Donbass-representanter og bli enige om politiske, militære, økonomiske og humanitære tiltak som kan få en slutt på konflikten. Dess raskere det skjer, dess bedre, uttalte Putin i Moskva, ifølge ABC News.

Ukraina har nektet, fordi landet ser separatistene som nikkedukker for Kreml og mener forhandlinger vil legitimere Moskvas påstand om at konflikten utelukkende er en borgerkrig der Russland ikke er involvert.

Reuters skriver at president Putin har beordret den russiske regjeringen å gi kost og losji til mennesker som ankommer Russland fra utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina.

Putin skal også ha gitt ordre om at hver innbygger som kommer fra Donbass ,skal få utbetalt 10.000 rubler i kontanter, som tilsvarer nærmere 1200 norske kroner.

De siste dagene har prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker beskyldt hverandre for å stå bak nye angrep i Donbass-området.

– Disse meldingene tolker jeg først og fremst som en mulig begrunnelse for en russisk intervensjon, sa NUPI- forsker Jakub Godzimirski til VG torsdag.

Han mener utbryterrepublikkene er «som trojanske hester i Ukraina».

– Påskudd for full krig

Oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø skisserer overfor VG to hovedgrunner til at konflikten i Øst-Ukraina er blitt så opphetet de siste dagene:

Russland bygger opp om konflikten for å få et påskudd til å gå til full krig mot Ukraina.

Det presses på for å villede og skape splittelse i Nato og legge press på Ukraina.

En bil er fredag sprengt i luften nær regjeringskontorene i Donetsk.

Russland har de siste dagene hevdet at landet har trappet ned, ved å kalle tilbake soldater fra frontene i Hviterussland og på Krim-halvøya.

På en pressekonferanse med Hviterusslands president Alekander Lukasjenko fredag uttalte Vladimir Putin at militærøvelsene bare er defensive.

– De er ingen trussel mot noe annet land, understreket den russiske presidenten.

Flere soldater på grensen

Men hovedstyrken ved Ukrainas grense i nordøst ser ut til å ha økt:

USA anslår fredag at Russland har utplassert inntil 190.000 soldater nær den ukrainske grensen, melder Reuters. Antallet 30. januar skal ha vært 100.000 soldater.

På den årlige sikkerhetskonferansen i München sa FNs generalsekretær António Guterres at bare en liten misforståelse mellom stormakter nå kan få katastrofale konsekvenser:

– Når jeg blir spurt om vi er i en ny kald krig, svarer jeg at trusselen mot global sikkerhet er mer kompleks og trolig høyere enn under den kalde krigen, sa generalsekretæren.

USAs president Joe Biden skal komme med en oppdatering om situasjonen i Ukraina klokka 22 norsk tid fredag kveld, opplyser Det hvite hus.