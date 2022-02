VARSLER SANKSJONER: USAs visepresident Kamala Harris på sikkerhetskonferansen i München.

USAs visepresident: Dette er sanksjonene som vil ramme Russland

MÜNCHEN (VG) USAs visepresident Kamala Harris sier at Russland vil bli påført de hardeste sanksjonene noensinne, dersom landet går til militært angrep på Ukraina.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har forberedt sanksjoner som vil komme raskt, vil være alvorlig og samordnet, sier USAs visepresident Kamala Harris på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

– Vi vil ramme Russlands finansielle institusjoner og industri. Vi vil også ramme de som står bak eventuelle militære aksjoner, la hun til.

Samtidig vil USA styrke Natos forsvar i Øst-Europa ytterligere, ifølge Harris.

– Våre styrker vil ikke kjempe i Ukraina men de vil forsvare hver eneste tomme av Natos territorium, sa hun.

– Robust pakke

Også EU-president Ursula von der Leyen omtalte planlagte sanksjoner mot Russland, tidligere lørdag. Hun sa at planer om straffetiltak mot Russland er koordinert mellom europeiske land, USA og Canada:

– Vi har forberedt en robust pakke av finansielle sanksjoner. Det vil påføre Russland høye kostnader og enorme konsekvenser for Russlands økonomi, sa von der Leyen.

Både USAs visepresident og EU-presidenten sier at det vil bli satt i gang en streng eksportkontroll på varer til Russland.

Russiske myndigheter er for første gang ikke til stede på konferansen i München. Moskva har avvist at de planlegger noe militært angrep på Ukraina.

– Opprustingen fortsetter

Nato-sjef Jens Stoltenberg gjentok beskjeden om at risikoen for konlfikt er reell. Nato har ennå ikke sett noen nedtrapping.

– Tvert imot opprustingen fortsetter, sa han.

USAs president Joe Biden sa fredag kveld at han er overbevist om at Russland vil angripe Ukraina i løpet av de neste dagene – og at hovedstaden Kyiv er et mål.

USA anslår at Russland nå har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater nær Ukraina.