DEAL: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Jens Stoltenberg etter at avtalen med Sverige og Finland var undertegnet i Madrid i forrige uke.

Tyrkia krever flere «terrorister» utlevert fra Sverige og Finland

Tyrkia har onsdag fremmet nye krav om utlevering fra Sverige og Finland av personer som Tyrkia mener er knyttet til terror.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kravet kommer en uke etter at de tre landene inngikk en avtale som åpnet for at Sverige og Finland nå er invitert inn som medlemmer i Nato.

– I henhold til avtalen har vi i dag fornyet noen begjæringer som tidligere er avslått, og minnet dem på om noen begjæringer som ikke er besvart, sier Tyrkias justisminister Bekir Bozdag, ifølge Reuters.

Etter avtalen som ble forhandlet fram under ledelse av Nato-sjef Jens Stoltenberg i Madrid i forrige uke, skal Sverige og Finland behandle Tyrkias begjæringer om utvisning eller utlevering raskt og grundig, og i henhold til den europeiske konvensjonen om utleveringer.

Les også Les også: På innsiden av Stoltenbergs høye Nato-spill Det er det siste forsøket på å komme til enighet med Tyrkias mektige president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkias justisminister oppga ikke noe antall for hvor mange personer som Tyrkia nå krever utvist og utlevert.

Men etter Nato-toppmøtet i Madrid sa president Recep Tayyip Erdogan at Sverige hadde lovet å utlevere 73 terrormistenkte personer.

Det står imidlertid ikke noe tall for antallet som er begjært utlevert, i avtalen som de tre landene undertegnet i Madrid.

Ingen lister i avtalen

Tirsdag gikk Sveriges utenriksminister Ann Linde langt i å avvise Erdogans uttalelse om konkrete løfter om utvisning av et konkret antall personer:

– Som du ser, er det ikke omtalt noen lister, eller antall eller noe i avtalen. Og i våre forhandlinger i Madrid var det heller ikke nevnt noe antall eller spesifikke lister, sa Linde i Brussel tirsdag.

Men hun bekreftet at Sverige behandler slike begjæringer løpende innenfor svensk lovgivning.

Det bor om lag 100 000 kurdere i Sverige, og avtalen med Tyrkia har opprørt mange.

Formell klage

Det kurdiske riksdagsmedlemmet Amineh Kakabaveh har klaget den svenske regjeringen inn for Riksdagens kontroll- og konstitusjonskomité og hevder at avtalen er i strid med svensk lov.

Statsminister Magdalena Andersson sa under politiker-uken på Gotland søndag at ingen svenske statsborgere vil bli utlevert, og at avgjørelsen vil være opp til uavhengige myndigheter og domstoler.

– Hvis du ikke er involvert i terrorisme, trenger du ikke bekymre deg, sa Andersson.