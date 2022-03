FLYKTER FRA IRPIN: Strømmen av mennesker som flykter fra Kyiv, under en ødelagt bro, fortsatte mandag.

Harde kamper rundt Kyiv – minst 13 sivile skal være drept i luftangrep

En brødfabrikk i Makariv nord for Kyiv skal være truffet av et luftangrep. I området Hostomel skriver lokale myndigheter at ordføreren er skutt og drept av russiske styrker.

CNN skriver at det har vært harde kamper mandag i et bredt område fra nord til vest for Kyiv, og viser til uttalelser fra ukrainske myndigheter og sosiale medier.

De siterer Kyiv-borgermester Vitalij Klitsjko på at «fienden ødelegger» Bucha, Hostomel, Vorzel og Irpin – og at det er «harde kamper rundt Kyiv», primært mot nordvest.

En brødfabrikk i byen Makariv i Kyiv-regionen ble mandag rammet av et luftangrep, ifølge Reuters.

I ruinene fra bygningen ble det funnet 13 omkomne sivile, ifølge lokale nødhjelpsarbeidere. Fem personer ble reddet fastslår de, og legger til at det befant seg rundt 30 personer i bygningen før angrepet.

Det ukrainske utenriksdepartementet hevder at russiske styrker fortsetter å avfyre missiler mot flere byer, inkludert Kyiv, til tross for løftet om humanitære korridorer.

På dag tolv av invasjonen, har russiske styrker fortsatt ikke nådd målet om å ta hovedstaden.

– Russiske styrker virker å ha gått på offensiven i flere områder for å presse inn mot den ukrainske hovedstaden, skriver CNNs Tim Lister fra Kyiv.

Rømmer fra Irpin

France 24-reporter Cyril Payen rapporterer mandag fra et folketomt Kyiv sentrum, fra Tarasa Shevchenko bulevard.

– Vi hører eksplosjoner, det er Irpin, nordvest for byen. Kampene raser og har rast i 24 timer, sier Payen.

Senere rapporterer han også fra Irpin:

– Det er flere bombeangrep og dette stedet er fullstendig apokalyptisk. Alt har blitt ødelagt, sier Payen til France24.

Det var i Irpin at en familie søndag ble drept mens de prøvde å flykte. Irpin-ordføreren sier imidlertid mandag ettermiddag, ifølge Reuters, at evakueringen på mandag fortsetter uten nye artilleriangrep.

– En gruppe mennesker holdt på å evakueres, og innen 50 meter, så jeg en missil som eksploderte og drepte to barn, rev dem i to rett foran øynene mine, i tillegg til foreldrene. De ble drept i et øyeblikks tid, sier han til CNN mandag.

Ukrainske myndigheter sier at undergrunnsstasjonen hvor familien ble drept har vært gjenstand for flere bombeangrep de siste dagene.

Politiet i Kyiv sier mandag at ytterligere 2000 personer er evakuert fra Irpin.

Sier lokal ordfører er drept

Nordvest for Kiev ligger også Hostomel, som huser den strategisk viktige militærflyplassen Antonov. Der var det harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker de første dagene av krigen.

Lokale myndigheter skriver på Facebook at Hostomel-ordføreren nå er skutt og drept av russiske styrker.

– Ordfører for Hostomel, Juri Illitsj Prylpko, døde mens han delte ut brød til de sultne og medisiner til de syke, skriver byen på sin Facebook-side.

Ifølge ukrainske myndigheter konsentrerer de russiske styrkene innsatsen mot Kyiv, Kharkiv, Tsjernihiv, Sumy, Mariupol og Mykolajiv.

FN: 406 sivile dødsfall bekreftet

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) sier de har kunnet bekrefte minst 406 sivile dødsfall siden krigen i Ukraina startet.

FN-kontoret sier at ytterligere 801 sivile var bekreftet såret innen midnatt søndag. OHCHR bruker strenge kriterier og melder kun om tall på døde og skadde som de selv har kunnet bekrefte.

De sier de antar at det virkelige tallet er betydelig høyere, «spesielt i regjeringskontrollerte territorier og spesielt de siste dagene».