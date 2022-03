FLYKTER FRA IRPIN: Strømmen av mennesker som flykter fra Kyiv, under en ødelagt bro, fortsatte mandag.

Flere medier: Harde kamper rundt Kyiv

Ordføreren i byen Hostomel, like nord for Kyiv, er ifølge lokale myndigheter skutt og drept.

Publisert: Nå nettopp

CNN skriver at det har vært harde kamper mandag i et bredt område fra nord til vest for Kyiv, og viser til uttalelser fra ukrainske myndigheter og sosiale medier.

De siterer Kyiv-borgermester Vitalij Klitsjko på at «fienden ødelegger» Bucha, Hostomel, Vorzel og Irpin – og at det er «harde kamper rundt Kyiv», primært mot nordvest.

– Russiske styrker virker å ha gått på offensiven i flere områder for å presse inn mot den ukrainske hovedstaden, skriver CNNs Tim Lister fra Kyiv.

For på dag tolv av invasjonen, har russiske styrker fortsatt ikke nådd målet om å ta hovedstaden.

France 24-reporter Cyril Payen rapporterer mandag fra et folketomt Kyiv sentrum, fra Tarasa Shevchenko bulevard.

– Vi hører eksplosjoner, det er Irpin, nordvest for byen. Kampene raser og har rast i 24 timer, sier Payen.

Det var i Irpin at en familie søndag ble drept mens de prøvde å flykte. Bild-reporter Paul Ronzheimer rapporterer mandag fra stedet hvor familien ble drept – og sier at desperate mennesker fortsatt prøver å flykte fra byen, med lyden av kamper i bakgrunnen.

Sier lokal ordfører er drept

Nordvest for Kiev ligger også Hostomel, som huser den strategisk viktige militærflyplassen Antonov. Der var det harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker de første dagene av krigen.

Lokale myndigheter skriver på Facebook at Hostomel-ordføreren nå er skutt og drept av russiske styrker.

– Ordfører for Hostomel, Juri Illitsj Prylpko, døde mens han delte ut brød til de sultne og medisiner til de syke, skriver byen på sin Facebook-side.

Ifølge ukrainske myndigheter tiltok de russiske artilleriangrepene i intensitet i sør, nord og i midten av landet søndag kveld og natt til mandag. Fire byer ble beskrevet som spesielt hardt rammet: Kyiv, Kharkiv, Tsjernihiv og Mykolajiv.