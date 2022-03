Kjemper om ukrainsk havneby

Ifølge en av rådgiverne til Ukrainas president skal de ha klart å stanse de russiske styrkene som fredag formiddag var på vei inn i byen Mykolajiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Over en uke etter at Russland startet sin invasjon av nabolandet Ukraina, meldes det om pågående kamper og eksplosjoner i flere byer - og det kommer til dels motstridende meldinger om situasjonen på bakken.

Fredag formiddag er det knyttet spenning til havnebyen Mykolajiv, hvor guvernør Vitaliy Kim i en video varslet at russiske styrker hadde tatt seg innenfor bygrensene for første gang.

En halv million innbyggere bor i byen, som ligger sør i landet, omtrent 65 kilometer fra Svartehavet. Byen ligger nordvest for Kherson, som onsdag kveld ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen.

Guvernøren manet samtidig til ro:

– La oss ikke bli nervøse, sier Kim i videoen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Like etter hevder en av rådgiverne til Ukrainas president at det russiske forsøket på å innta byen så langt er slått tilbake.

– Vi kan kjenne på en forsiktig optimisme for fremtidsutsiktene for fiendens offensiv. Jeg tror den vil bli stoppet i andre områder også, sier militærrådgiver Oleksiy Arestovych i en TV-brifing.

Til tross for flere dager med kontinuerlige angrep fra russisk artilleri, sier han at ukrainske styrker fortsatt også har kontroll over havnebyen Mariupol, som ligger helt øst i landet. Torsdag varslet ordføreren at russiske styrker forsøker å avskjære byen fra strøm, vann, varme og transport - og på den måten beleire byen.

«Byens sivile infrastruktur utsettes for intense russiske luftangrep», heter det i en oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet.

De russiske angrepene mot Mariupol førte torsdag til at det brøt ut mindre branner i et boligområde.

Ukrainas største havneby Odessa, som ligger sørvest i landet, er også pekt som et sannsynlig mål for de russiske styrkene - blant annet fordi den vil gi stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina.

Foreløpig har det bare vært enkelte trefninger i Odessa, men nå kan byen – i tillegg til hovedstaden Kiyv – være russernes neste, viktige mål.

VG har snakket med innbyggere som forteller at det er russiske styrker overalt – se video hvor ukrainske Ruslana Zlobina forteller om hvordan de forbereder seg: