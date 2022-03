Guvernør: Russiske styrker på vei inn i ukrainsk havneby

Ifølge en av rådgiverne til Ukrainas president skal de ha klart å stanse de russiske styrkene som fredag formiddag var på vei inn i havnebyen Mykolajiv.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kommer guvernør Vitaliy Kim med denne oppdateringen i en video fredag formiddag.

– La oss ikke bli nervøse, sier Kim i videoen ifølge nyhetsbyrået.

Like etter hevder en av rådgiverne til Ukrainas president at det russiske forsøket på å innta byen så langt er slått tilbake.

– Vi kan kjenne på en forsiktig optimisme for fremtidsutsiktene for fiendens offensiv. Jeg tror den vil bli stoppet i andre områder også, sier militærrådgiver Oleksiy Arestovych i en TV-brifing.

Havnebyen sør i landet har en halv million innbyggere, og ligger omtrent 65 kilometer fra Svartehavet. Byen ligger nordvest for Kherson, som med sine 300.00 innbyggere onsdag kveld ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen.

Videre vestover ligger Ukrainas største havneby Odessa, som også er pekt som et sannsynlig mål for de russiske styrkene - blant annet fordi den vil gi stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina.

Foreløpig har det bare vært enkelte trefninger i Odessa, men nå kan byen – i tillegg til hovedstaden Kiyv – være russernes neste, viktige mål.

VG har snakket med innbyggere som forteller at det er russiske styrker overalt