Guvernør: Russiske styrker har inntatt ukrainsk havneby

Den lokale guvernøren sier at russiske styrker er på vei inn i havnebyen Mykolajiv og at det er pågående kamper.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kommer guvernør Vitaliy Kim med denne oppdateringen i en video fredag formiddag.

– La oss ikke bli nervøse, sier Kim i videoen ifølge nyhetsbyrået.

Havnebyen sør i landet har en halv million innbyggere, og ligger omtrent 65 kilometer fra Svartehavet. Byen ligger nordvest for Kherson, som med sine 300.00 innbyggere onsdag kveld ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen.

Videre vestover ligger Ukrainas største havneby Odessa, som også er pekt som et sannsynlig mål for de russiske styrkene - blant annet fordi den vil gi stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina. VG har snakket med innbyggere som forteller at det er russiske styrker overalt.

Foreløpig har det bare vært enkelte trefninger i Odessa, men nå kan byen – i tillegg til hovedstaden Kiyv – være russernes neste, viktige mål.

Saken oppdateres!