Russisk FN-ambassadør til VG: − Retter oss ikke mot sivile

NEW YORK/OSLO (VG) Mandag var det flere større angrep på boligområder i Ukraina. Den russiske FN-ambassadøren nekter for at de retter seg mot sivilbefolkningen.

– Jeg har allerede sagt at de rapportene kanskje ikke er troverdige i det hele tatt. Vi har jevnlige orienteringer med forsvarsdepartementet som fastholder at vi ikke retter oss mot sivile i Ukraina. Disse rapportene om bombing i Kharkiv og eksplosjoner i Kyiv bør verifiseres. Eksplosjoner i Kyiv er ikke sanne.

Det sier Vasily Nebenzya, til VG på spørsmål om hva Russland nå gjør for å unngå sivile tap i krigen mot Ukraina.

Mandag ettermiddag ble det kjent at flere sivile mistet livet og titalls skadet etter at et boligområde i Kharkiv ble teppebombet. Det har også gått av en større eksplosjon i et nabolag i hovedstaden.

VGs team i Ukraina har siden torsdag rapportert om gjentatte høye drønn og beskytning i Ukrainas hovedstad. De snakket med en sivilbefolkning som gjemmer seg i bomberom. Noen er livredde, andre er klare til å kjempe.

Da VG mandag kveld spør den russiske FN-ambassadøren om angrepene mot Kyiv, hevder han at det ikke er sant at russerne angriper sivile bygninger. Han viser trolig til helgens rakettangrep mot en boligblokk i byen, men VG fikk ikke stilt ambassadøren oppfølgingsspørsmål om dette.

– Jeg har ikke den informasjonen. Vi så noen bilder av bygninger som var delvis ødelagt, men det ble sagt og bekreftet av våre militære at dette ikke var vårt missil, men enten fra et ukrainsk fly eller en feilskyting av et missil. Vi bomber ikke boligbygg i Kyiv, hevder han.

«Stor krise»

Siden krigen brøt ut natt til torsdag har det foregått en intens jobb i FNs sikkerhetsråd.

Mandag var det kalt inn til ekstraordinært hastemøte i forbindelse med den humanitære katastrofen i Ukraina.

– Vi snakker nå om en flyktningstrøm på opp imot en halv million, i tillegg kommer mange flyktninger internt i Ukraina. Det er en stor krise med enorme dimensjoner og lidelse blant sivilbefolkningen, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til VG.

Juul understreker at beskyttelsen av sivile i hele Ukraina må ha høyeste prioritet.

Under møtet uttrykte hun bekymring for rapportert bruk av klasevåpen og ødeleggelse av sivil infrastruktur som skoler og sykehus.

Humanitær hjelp

Den norske regjeringen har nå satt av to milliarder kroner til humanitær hjelp i Ukraina. Norge bidrar også med militært utstyr og våpen, samt at de slutter seg også til EUs sanksjoner og vil trekke oljefondet ut av Russland.

– Vi skal gjøre vår del, sier Juul.

Mandag ble det også kjent at Den internasjonale straffedomstolen i Haag åpner etterforskning av situasjonen i Ukraina. Det opplyser domstolen selv i en uttalelse fra aktor i domstolen, Karim A.A. Khan, som påpeker at det kommer av de siste dagers utvikling.